著「朱立倫子弟兵」來勢洶洶的前文傳會主委凌濤完成登記參選桃園區市議員。(凌濤提供／蔡依珍桃園傳真)

張碩芳今也在早產的寶貝兒子「小東瓜」，以及同是特殊兒童的家長「勇敢媽咪後援團」團長阿比媽媽陪同，完成桃園區市議員登記。(張碩芳提供／蔡依珍桃園傳真)

國民黨桃園市黨部28日起辦理為期3天的桃園市議員參選領表登記作業，首日共有11人領表、4人完成登記，其中3人都要挑戰桃園區，包括爭取10連霸的議員黃婉如、挾著「朱立倫子弟兵」來勢洶洶的前文傳會主委凌濤，該區挑戰者眾，幾乎已篤定要辦初選。

挑戰10連霸的議員黃婉如，28日一早8點半就到桃園市黨部，一如往常搶得頭香，率先完成登記，23歲當上市民代表、32歲選上議員的她，平日勤走基層為民服務、質詢時更是火力十足，坦言「議會最資深」讓很多年輕人都把她當箭靶，但強調自己也是一票票累積，沒有加權、甚至還有包袱，「第1次參選跟第10次參選都一樣，會用謙虛態度審慎面對！」希望獲得選民青睞。

「新人頭香！」上周才請辭文傳會主委的凌濤，今也完成桃園區市議員登記，他謝謝妻子特別請假陪同，願意把「桃園女婿」捐給桃園市民，希望順利獲得提名，為桃園的未來打拚。

前八德議員劉茂群的女兒「芬芳姐妹花」，妹妹張碩芳今也在早產的寶貝兒子「小東瓜」，以及同是特殊兒童的家長「勇敢媽咪後援團」團長阿比媽媽陪同，完成桃園區市議員登記，希望以自身專業和早產兒媽咪的親身經歷，為下一代、為家庭發聲。其姐姐張碩芬則先完成八德區議員領表、尚未登記。桃園區另有國民黨籍前議長吳振寰兒子吳家靖、爭取連任的議員陳美梅領表。

八德區則有萬能科大講師古俊庭完成登記，另前中壢市民代表賴立竹和張碩芬一樣僅領表。另還有3位爭取連任的議員也完成領表，分別是大園區徐其萬、中壢區劉安祺和平原區陳姿伶。

國民黨下屆桃園市議員提名35席，若選區提名席次大於現有席次，將採現任議員優先，但若提名等於現有議員席次，登記參選者超過則要全員參加初選，像是桃園區維持上屆提名7席，但現任議員有2人轉換舞台，將由新人爭取另2席，目前已有凌濤和張碩芳完成登記，若吳家靖或其他有志的非現任議員也完成登記，勢必進入初選。