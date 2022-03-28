美國和菲律賓3月28日起在菲律賓的呂宋島舉行年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，本次演習為兩國歷來最大的一次，共計有近9千名士兵參加，為期12天到4月8日結束。外媒認為，這次演習聚焦南海議題，將使得美菲在南海爭議上與中國的對峙形勢再度升高。

綜合外媒報導，菲律武裝部隊總參謀長森蒂諾今天宣布一項名為「肩並肩」聯合軍事演習開始，這次演習證明美菲之間「聯盟關係進一步深化」。

Filipino and U.S. officials hold "shoulder-to-shoulder" to symbolize the concept of the Balikatan Exercise. It is said to be the largest wargames between the two long-time allied forces in recent years | @cnnphilippines https://t.co/beNv8fw0LN pic.twitter.com/eFPXKaMlgZ — David Y. Santos (@davidyusantos) March 28, 2022

美國海軍陸戰隊第3師發言人庫爾特．斯塔爾少校表示，今年的肩並肩演習有5100名美國士兵和3800名菲律賓士兵參加。這項年度演習在2020年因疫情緣故取消，2021年僅有225名美軍和736名菲軍參加。斯塔爾說，就人員和距離而言，今年的演習將是「有史以來規模最大的一次」。

斯塔爾說，美國陸軍和海軍陸戰隊高機動火箭炮系統（HIMARS）和美國空軍特種作戰部隊 AC-130J幽靈騎士（Ghostrider）空中砲艇的實彈演習，將在克拉克空軍基地附近的克勞谷靶場進行。美國和菲律賓海軍陸戰隊將在呂宋島北端進行兩棲登陸和海岸防禦訓練。

他說，本次聯合軍演包括兩棲作戰、實彈訓練，並側重海上安全、反恐、人道主義援助和救災。

自2016年立場親中的菲律賓總統杜特蒂上台後，曾威脅要結束與美國的長期軍事同盟關係，但受到菲律賓輿論反對，菲國軍方也擔憂中國在該海域擴大影響力。2021年3月菲律賓發現有超過200艘中國船隻聚集在菲律賓牛軛礁水域，讓馬尼拉和北京在南海問題上緊張局勢立即升高，杜特蒂也在7月改變了態度，美菲雙方也為此擴大了雙方的年度軍事演習規模。這次演習將是杜特蒂任期內最後一次聯合軍演。

美國海軍表示，林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln)、兩棲攻擊艦阿什蘭號（USS Ashland）和遠征移動基地艦基斯號（USS Miguel Keith）將加入這次的海上安全行動和海灘登陸演習。