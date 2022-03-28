中央氣象局表示，東北季風及華南雲雨區東移影響，溼冷的天氣將持續到明天(29日)清晨，白天起氣溫回升、水氣減少，不過周三(30日)晚間起又有另一波鋒面通過，周四(31日)至到下周日(4月3日) 降雨增多、再轉濕涼。下周一、二東北季風減弱，天氣將好轉、氣溫回升。

明天(29日)清晨中部以北地區仍然容易降雨，南部地區多雲，白天起東北季風減弱，水氣減少，剩下基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星降雨機率，西半部平地為多雲較穩定的天氣；氣溫方面，清晨中部以北及宜蘭低溫約15至17度，花東及南部低溫約19至22度，白天各地氣溫回升，中部以北、東半部高溫25至27度，南部高溫28至30度。

28至29日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三(30日)白天鋒面接近，晚起鋒面通過，各地出現陣雨或雷雨的機率提高，不過雨勢較為短暫，中部以北及東北部降雨區域稍多，其他地區較為局部；沒下雨時，天氣仍舒適、溫暖。

周四(31日)東北季風增強，周五(4月1日)東北季風影響，北台灣天氣再轉涼；降雨以迎風面為主，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六、下週日(2日、3日)東北季風及華南雲雨區東移影響，水氣增多，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，感受上較為溼涼，南部地區也有零星短暫雨。

下周一(4日)東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，除了北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。4月5日至7日東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。