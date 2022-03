塔利班(Taliban)下令阿富汗境內航空業者不得讓女性在沒有男性親屬陪同下搭乘飛機,這是去年8月掌權的塔利班政府最新打壓基本人權的舉動。

塔利班施行全面性自由限制,大多是針對阿富汗女性。不過,塔利班27日也下令國內電視頻道停止播放英國廣播公司(BBC)新聞。

此外,塔利班週末也頒布法令,禁止男女在同一天進入首都喀布爾的遊樂園遊玩。

塔利班去年重新掌權後,曾經承諾過去1996到2001年執政時期嚴格的規定將稍微鬆綁,不過,這些嚴格的限制措施已經悄悄恢復,通常是隨地方官員的興致下令實施。

塔利班禁止女性單獨搭乘飛機則是最新的打壓行動,塔利班下令阿里亞納阿富汗航空(Ariana Afghan Airlines)和卡姆航空(Kam Air)不得讓女性登機,除非她們是在成年男性親屬的護送下。

根據法新社所取得阿里亞納阿富汗航空高層致員工信函副本:「女性不得在沒有男性親屬陪同下,搭乘任何國內或國際航線。」

阿富汗勸善懲惡部(Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice)發言人否認下達這項禁令。但根據法新社向兩家旅行社查詢,證實目前已經停止開票給單獨的女性旅客。

目前還不清楚這項命令是否會影響外國人,但當地媒體報導,上週一名持美國護照的阿富汗婦女登機時被擋下。

當時在那班飛機上的一名乘客告訴法新社,「25日一架從喀布爾飛往伊斯坦堡的班機,某些女性乘客因為沒有男性親屬陪同而不得登機」。

塔利班雖早已禁止女性單獨在國內城市間公路旅行,但到最近為止,女性都還是可以自由搭乘飛機。