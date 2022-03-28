新北地院今（28日）針對林秉樞案首次開庭，林父也到場旁聽，並透過林的律師發出12點聲明，訴說林秉樞有精神情緒問題，因精神情緒問題判定不符役男體位案，家屬長年求醫問神、耗盡心力，盼能裁定強制就醫。林父聲明引發PTT鄉民們熱烈討論，直言：「無敵了」、「國防部認證的精神有問題，真免死金牌」。

林父12點聲明有6點都提到林秉樞的精神問題，包括：「被告役男體健，亞東醫院（初檢）及三軍總醫院（複檢）均因精神情緒問題判定不符役男體位案，懇請部分捕風捉影之議論能回歸事實。」、「被告情緒平靜時之謙恭有禮，善良愛心關懷弱勢（已將事實呈請庭上酌參），與躁動發作時之駭人行為判若二人，乃不爭之事實。」、「養子未教好，為父責無旁貸，殊為羞愧，長年來求醫問神不知凡幾，耗盡心力仍難見效，深信專業醫生所言，定期回診按時服藥必可控制，爰懇切盼望能裁定強制就醫。」、「類似被告為情緒所困者不知凡幾，然而不願主動就醫者卻是比比皆是，深願各界能正視此一社會現象，共同為防範情緒困頓者造成社會負面負擔」。

對此，PTT鄉民認為：「放大招了，我兒子有病」、「有病，無敵呢」、「司法SOP先喊有病先贏」、「原來又是司法寵兒」、「難怪司改改到殺人執照越發越誇張」、「精神疾病要免役很難喔，大概無罪了」、「國防部認證的精神有問題 真免死金牌」。

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