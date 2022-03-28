謝欣穎、張榕容跨刀助陣 不約而同表示「初聽就被玠瑋的創作驚豔！」（環球音樂提供）

黃玠瑋睽違5年帶來全新創作專輯《游牧》，前兩波主打〈游牧〉、〈我連快樂都不敢了〉以上下集劇情式MV來做構思，特別邀請到近來憑藉著重量級戲劇《華燈初上》、《逆局》而話題不斷的演技派實力女星—謝欣穎、張榕容，分別擔綱兩首主打MV的主角。

在劇情裡，兩人同為客服人員，因在各自的人生中遭遇了不同情感經歷而有所改變：謝欣穎在〈游牧〉MV中飾演在遭逢挫折失意後，選擇毅然放飛自我的角色；張榕容於〈我連快樂都不敢了〉MV中，詮釋一位以為遇見了對的他，卻不小心錯付了感情的人。雖然都是生活中常見的都會女性角色，但腳本裡有諸多對於情感表達上的張力挑戰，張榕容表示自己在MV中飾演客服人員，工作時要一直保持笑容的講電話，私下變得不想再跟人多說話，劇情也隨著歌曲氛圍從很熱鬧到一個人很孤寂，但灰暗之後總有一線光明，希望大家用這首歌釋放壓力，迎接快樂的自己。

黃玠瑋在MV中擔任總機小姐與說書人角色，她很開心跟實力派演員們合作，更猛讚女主角們在那麼短的時間詮釋好戲中角色，又能照顧旁邊的人，讓有機會在現場親身經歷的自己特別感動。而提到關於歌曲的聽後感想，兩位女星不約而同表示，「初聽就被玠瑋的創作驚豔！」加上起伏轉折不斷的劇本，喜愛嘗試不同形象的謝欣穎表示「感覺不到是在拍攝MV，而是真實地在演出主角的人生」。

而黃玠瑋也宣布將在5月27日於Legacy Taipei舉辦黃玠瑋「游牧Nomadland」專場演出，4月9日(六)中午12點全台ibon與iNDIEVOX售票系統開始販售。