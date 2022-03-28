3位球星學長成力煥（左起）、吳曉謹、蘇士軒鼓勵參與HBL乙級賽事的學弟妹們。（展逸國際提供）

學生運動聯賽掀起「3月瘋」，在HBL高中籃球甲級聯賽及HVL高中排球甲級聯賽110學年度賽季相繼落幕後，110學年度HBL高中籃球乙級聯賽全國決賽也要從3月29日延續這股「運動瘋」，3位學生時期從乙級展露頭角，如今都在職籃有所發展的學長包括效力PLG福爾摩沙台新夢想家成力煥、T1聯盟高雄全家海神吳曉謹以及SBL台灣銀行蘇士軒出席記者會為選手加油。

經過預賽與複賽激烈競爭後，HBL乙級聯賽全國8強隊伍出爐，男子組北部有振聲高中、建國中學、成德高中與慧燈高中，南部有高師附中、台中家商、善化高中與台中一中，其中台中家商與台中一中都是隊史首進8強，慧燈高中則是要挑戰2連霸。女子組北部有新竹高商、陽明高中、永春高中與能仁家商，南部則有台南高商、屏東高工、小港高中與龍津高中，女子組所有隊伍皆有打進8強殿堂的經驗，其中新竹高商更是要挑戰3連霸。

高中體總展現對乙級賽事的重視，28日舉辦HBL乙級聯賽全國決賽賽前記者會，邀請成力煥、吳曉謹及蘇士軒3位在職籃舞台發光發熱的球星學長站台，3人求學過程中參加球隊皆從乙組賽場出發，他們期望透過自身經驗幫學弟、妹們加油打氣，蘇士軒認為團隊合作非常重要，希望學弟妹們都可以團結一心，奪下勝利；成力煥則鼓勵，不管在人生哪一個階段，都要全心投入；吳曉謹最後以大會標語「勇不放棄」勉勵學弟妹，「去衝搶每一個籃板，終究會被看到。」

除了球星學長站台之外，八強隊伍代表穿著本學年度HBL專屬設計的全新球衣亮相，各隊展現出奪冠的企圖心，教育部體育署學校體育組副組長潘婉馨鼓勵球員好好享受汗水、享受青春 ;，高中體總會長胡劍峯則祝福所有球隊都可以「勇不放棄」、斬獲佳績，把勝利帶回學校。

HBL乙級全國決賽從3月29日進行到4月2日，賽事贊助商威德（Weider）今年持續挹注超過500萬元的獎助學金提供HBL學生提出申請，不僅相挺甲級，同樣關注乙級賽事，「威德眾星獎助計畫」將於全國乙級決賽結束後，進行乙級申請案件的審查會議，決定最終獎學金得主，並規劃在6月舉辦盛大的頒獎典禮。