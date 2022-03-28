高宇蓁（左起）、吳以涵、Selina出席電影《頭七》首映會。（皮諾丘電影提供）

任家萱（Selina）、吳以涵、高宇蓁今出席電影《頭七》首映會，現場Selina被問到今日時事題，奧斯卡頒獎典禮上影帝威爾史密斯為護妻，走上台賞主持人克里斯洛克一巴掌，Selina認為自己不是當事人不適合多評價，但也說：「會覺得帥，但也感覺太衝動。」

Selina也曾遭遇被當眾被嘲笑，有次是某位工作人員不停在大家面前說她像賀一航，讓她氣到爆哭，Selina強調：「我先說賀大哥長得很帥，但我畢竟是女生。」不過她的EQ很高，自認當時臉「又方又圓」，苦笑說氣哭的點其實是覺得對方說的也蠻有道理。

Selina在《頭七》和納豆共演，她表示今天看完片後一定會視訊和對方分享心得，也說對戲時彷彿要愛上納豆，「不愧是金馬得主，太專業，前一秒還在聊天，一個轉頭就能變成劇中角色」，更感謝對方在拍攝時的幫助，「有場戲，我情緒用了第一次，第二次擠不出來，但他告訴我不用特別想什麼事情，就是想這個角色，真的就能夠入戲了」！

另被問到電影票房破億「祭品文」，Selina被建議挑戰獨自看片，害怕鬼片的她立刻拒絕，即使是自己演的也相當畏懼，甚至誇口說：「我寧可公開男友照片！」後來立刻反悔：「如果真的破億怎麼辦？」電影4月1日上映。