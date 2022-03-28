從今天（3月28日）凌晨5時起，上海市以黃浦江為界，浦東、浦西先後實施分區封控，區域內民眾分批實施核酸篩查。這也引發封控區內民眾從前一天就開始瘋狂湧入各大電商平台，下單搶買生活物資。既然有消費者下單，就必須要有快遞小哥幫忙送貨，一名隸屬「叮咚買菜」旗下張江站的配送員郁斐說，這幾天除了吃飯睡覺，其他時間都在送單。

澎湃新聞報導，快遞小哥郁斐今年45歲，從事這行已經7年多了。週日（27日）晚間的訂單量非常大，他一直忙到夜裡10點半，回公司打了個盹，天沒亮就起床去做核酸檢測，今天（28日）早晨6點又開始了一天的工作。

郁斐說，他現在每天至少要送160單，多的時候超過200單，很多用戶喜歡接二連三地下單，一單接著一單，最多的一單他見過買了上千元人民幣。目前的訂單都是以蔬果、飲用水、米麵油為主，每單的分量都不輕。雖然量大，但他認為現在的活還是比較好幹的，由於小區都不讓進，他就把菜放到社區門口警衛室，通知客戶就行，也不用像以前一樣一口氣爬六層樓。

郁斐說，今天路上的場景也是難得一見，從早上忙到中午，在路上沒看到幾輛私家車，外賣小哥和配送員比較多，還有醫護人員、警察在忙碌著，大家都在各自的崗位上出一份力。

郁斐說，之前他在浦東孫橋做配送員，前段時間因為張江站缺人手，就被調了過來，大概也就是那時候開始就睡在公司裡了，已經10多天了，睡公司沙發。後來，為了方便跑單，他又找了公司和居委會商量，開了工作證明，這幾天除了吃飯睡覺，其他時間都在送單。

郁斐回憶，2020年疫情，他也在送菜，他覺得這次公司無論從營運管理，還是人員調配方面都很有經驗了。雖然累，但他和同事都明白，早點送達就能讓用戶早點吃上菜，所以都在拼命送貨，也希望用戶多一些耐心，訂單如果超時，也請對小哥多些理解。

郁斐說，目前他最期待的是這波疫情早點過去，等空閒一些就多陪陪家人，回老家看看孩子，趁著春暖花開，想和家人一起出去踏青。