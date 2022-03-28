日本前桌球女神福原愛有一張討喜的圓圓娃娃臉，她在2016~2017年與台灣桌球男神江宏傑結婚，兩人成為神仙眷侶本是人人稱羨，無奈去(2021)年7月初她和江宏傑還是走上離婚之路。有日媒分析指出，娃娃臉美女在做出背叛行為時殺傷力更大，還舉出女星宮崎葵的案例佐證。

福原愛和江宏傑本是桌球界的金童玉女代表，福原愛一張圓圓娃娃臉更是討人喜歡，兩人結婚後常一同出席幸福家庭廣告代言，小愛的好媳婦形象一度深植台灣民眾心中；無奈好景不常，去年7月初她和江宏傑走上離婚之路，原本神仙眷侶的幸福假象破滅，小愛還被發現在日本已結交新歡。原本福原愛還動念和男友「橫濱大谷翔平」再婚，無奈之前又遭男友前妻爆料，指控她就是導致夫妻倆離婚的關鍵人物。

江宏傑、福原愛5年婚姻告終。（圖／中時資料照）

根據日媒《Daily新潮》報導分析指出，許多擁有「娃娃臉」的美魔女，做出背叛行為時往往反而更具殺傷力；主要是日本民眾普遍對娃娃臉女星擁有好感，甚至如同信仰般喜愛，但這些外型看似無害的娃娃臉藝人、名人，一旦做出有損形象的事，對民眾來說往往更難接受。這篇報導中並提到，即使福原愛不是藝人而是運動員，但她背叛婚姻的行為仍舊不容於輿論；而小愛這番形象重挫，不免讓人聯想起女星宮崎葵。

宮崎葵演過不少純愛戲劇，其中最令觀眾津津樂道的，莫過於演《篤姬》時扮大奧女王，那種外柔內剛的「大和撫子」形象。雖然現在和岡田准一共組幸福家庭，但過去她爆和前夫高岡蒼佑結婚後發現觀念差異大，夫妻感情愈來愈不好，高岡離婚前還爆料指控岡田准一「趁虛而入」，介入他跟宮崎葵的婚姻，這一來也讓宮崎葵形象重創，粉絲喜愛的娃娃臉偶像，竟和「不倫」牽扯上，對戲迷來說相當難以接受。

該報導指出，愈是娃娃臉的女演員，就愈有可能爆發出奔放的愛情；福原愛去年3月初還有婚姻的狀態下，竟被拍到和「橫濱大谷翔平」搞不倫約會，在她如美少女般可愛娃娃臉的無傷外表下，竟爆出強烈的成年女性情慾爭議，這導致從她小時候打球就開始支持她的日本民眾更難接受，使得台日兩邊都對福原愛發出不能諒解的譴責聲。