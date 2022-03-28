對近一段印度電視台的政論視頻在網路上瘋傳，內容是俄烏之戰開始之後，印度一名談話性節目主持人在連線中怒嗆美國教授。政大外交系副教授吳崇涵指出，這位美國教授的觀點都是從美國的角度出發，所以才惹怒主持人；同時，印俄在能源和軍事領域合作密切，且印度能源高度依賴進口，怎麼可能要求印度不和俄羅斯購買原油？

《觀察者網》報導，這段影片出自印度右翼新闻频道共和国电视台（Republic TV）的一檔談話性節目，「与阿纳布·戈斯瓦米的特别辩论”（Special Debate With Arnab Goswami）」在節目前期，主持人阿納布努力地維持節目來賓之間的辯論秩序，但當美國方面的來賓，川普政府時期的國家安全顧問Charles Kupperman批評印度，並要求印度表態時，阿納布忍不住加入怒嗆Charles Kupperman，並列舉出「美國侵犯人權的行為」。

對此，吳崇涵28日在政論節目《新聞大白話》中表示，Charles Kupperman是美國非常有名的教授，他有很多關於美國外交政策的著作，都是以美國的觀點出發寫成的，所以主持人才會說，為什麼要用美國價值觀教訓我們？他也知道這個教授是外交關係委員會資深研究員，觀點非常美式。

吳崇涵指出，印度是俄羅斯很大的能源、軍工夥伴，到2021年為止，印度是俄羅斯第二大武器出口國；印度是僅次於中美的世界第三大能源使用國有85%能源依靠進口，「你說不能跟俄羅斯買，印度會聽你的嗎？」而印度展現出不結盟政策的另一面，即對俄烏戰爭不明確表態，但這個舉動惹毛美國總統拜登，因為這會影響到美國在亞太的戰略布局。