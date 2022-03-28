近期俄烏戰爭衝擊全球能源及糧食供應鏈，考量國際能源、大宗物資等價格於高檔波動，為穩定民生物價、減輕業者營運負擔，行政院今核定，繼前2波實施減徵關鍵原物料稅負至今年4月底後，再度推出第3波減免措施，相關稅負減免期限延至今年6月底。

行政院指出，行政院表示，為因應國際原油價格上漲，去年12月起調降汽柴油貨物稅，並於今年2月7日再加碼調降，汽油每公升共調降2元、柴油每公升共調降1.5元，原預訂至4月底延長至6月底。

行政院表示，目前國內已掌握黃豆、小麥、玉米未來4-6個月所需貨源均已下單，供應無虞。為確保國內價格穩定，小麥機動調降關稅及進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅延長2個月至6月底。

行政院說，考量國際牛肉、奶油及烘焙用奶粉價格持續維持高檔，國內餐飲及烘焙業價格上漲壓力大，牛肉、奶油、無水奶油、烘培用奶粉關稅減半延長2個月至6月底。由於國際煤礦價格持續上揚，推升水泥生產成本，為減緩營建成本壓力，水泥(卜特蘭一型)貨物稅減半延長2個月至6月底。

行政院強調，為避免物價波動影響國內民生經濟，政府啟動第3波穩定物價措施，延長調降營業稅、關稅、貨物稅至6月底，另民生用天然氣、桶裝瓦斯維持至6月底不漲，以協助於廠商減輕營運成本負擔，同時也呼籲廠商共體時艱，主動採取平穩物價作為，響應政府政策，協力穩定國內物價。