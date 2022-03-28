第一時間開後車廂看起來是個車禍專家。嗯，我知道紅燈了（夜貓搶先）。（《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》）

重機騎士分享行車紀錄畫面，在洲美快速道路停等紅燈，遭後方賓士追撞。（翻攝《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》）

「完成了人生有史以來第一次的被追撞解鎖」，一名黃牌重機騎士在洲美快速道路北投往社子方向停等紅燈，慘遭後方一輛疑似未注意燈號的白色賓士車追撞，重機騎士當場倒地，不過賓士女駕駛下車後第一動作是跑去開啟後車廂，再來關心騎士，引發網友熱議：「看起來是個車禍專家」、「三角架示警，表示流程很熟練」，還有網友搞笑回：「準備把人放進去阿不然呢？」。

《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》27日分享一段影片，標題是「第一時間開後車廂看起來是個車禍專家。嗯，我知道紅燈了（夜貓搶先）」，影片以第一人稱打上字幕敘述：「完成了人生有史以來第一次的被追撞解鎖」，車禍時間是今年1月8日上午8時許，黃牌重機騎士在洲美快速道路北投往社子方向，遠遠就看到前方號誌轉為黃燈，乖乖煞車停等紅燈，豈料後方一輛白色賓士轎車，疑似沒有注意到號誌，竟毫無減速撞翻重機。

騎士被撞倒在地後數度掙扎想要爬起，而賓士車女駕駛下車後第一個動作是「打開後車廂」，之後再跑來關心騎士：「我叫救護車」。

女駕駛的第一動作引發網友熱議：「三角架示警，表示流程很熟練。」、「打開後車廂，後面看起來比較明顯，後面的車才不會繼續追撞」、「看來挺專業，立馬開後廂！看來常常出事，有練過」、「賓士有些車款，後車廂打開會有輔助反光標識」、「BZEN的三角警示在後車廂上，所以先開後箱是否正確見人見智！」。

還有網友搞笑說：「準備把人放進去阿不然呢？」、「笑死，而且還雙b感覺非常合理，不是準備拿屍袋就是要把人放進去了」、「打開發現已經滿客，所以才過去問要叫救護車」。