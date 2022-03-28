Will Smith DIDN'T SAVE the Oscars by smacking Chris Rock.



He put them on life support.



Without that Jerry Springer moment, The Oscars were trending for their LOWEST RATINGS EVER. pic.twitter.com/8mLBqpUq8c — ThatUmbrellaGuy (@ThatUmbrella) March 28, 2022

第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮因為影帝威爾史密斯(Will Smith)的一巴掌，徹底打醒全世界，收視率從原本開播低迷的走勢，瞬間從960萬人飆升至1,740萬，一舉暴增780萬。突如其來的衝突場面，讓不少網友質疑可能為了做效果安排的橋段，事後知名記者塞圖德(Ramin Setoodeh)引述工作人員的話證實，「彩排沒有，一切都是真的。」外媒則報導，典禮還是需要「另類話題」激起大家看熱鬧的心。

一年一度好萊塢最大的盛會「奧斯卡頒獎典禮」，數十年來都是收視最高的節目之一，特別是1998年刷新紀錄，收視一舉衝破5,500萬人。然而，去年(2021)頒獎典禮卻創下歷史新低，僅吸引980萬人，引起外界不少撻伐聲浪。

有一電視分析人士於推特上PO出一張當天收視率圖表，可以發現，開播以來一路走低至960萬人收看，直到主持人克里斯洛克（Chris Rock）拿潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）的光頭造型開玩笑，威爾史密斯一氣之下衝上台賞了他一記耳光，那刻起，收視率直線衝上高峰來到1,740萬人，完全雪恥去年難看的表現，不過確切收視率還有待官方公布核實。

然而，美國《亞利桑那共和報》報導，這也說明了一件事，儘管製作團隊想破頭，努力讓節目在守舊中拼創新轉型，迎合現代人口味，卻不敵區區一個巴掌，顯然節目仍需要另類的元素製造話題，激起全世界人愛看熱鬧的心。

威爾史密斯的一巴掌讓克里斯洛克措手不及，此舉也讓外界揣測有可能是奧斯卡可能為了吸睛做出來的橋段。不過知名媒體記者塞圖德跳出來否認，稱一名奧斯卡工作人員告訴他，「彩排根本沒發生這件事，這也不應該發生，但它是真的。」