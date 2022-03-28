第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮因為影帝威爾史密斯(Will Smith)的一巴掌，徹底打醒全世界，收視率從原本開播低迷的走勢，瞬間從960萬人飆升至1,740萬，一舉暴增780萬。突如其來的衝突場面，讓不少網友質疑可能為了做效果安排的橋段，事後知名記者塞圖德(Ramin Setoodeh)引述工作人員的話證實，「彩排沒有，一切都是真的。」外媒則報導，典禮還是需要「另類話題」激起大家看熱鬧的心。
一年一度好萊塢最大的盛會「奧斯卡頒獎典禮」，數十年來都是收視最高的節目之一，特別是1998年刷新紀錄，收視一舉衝破5,500萬人。然而，去年(2021)頒獎典禮卻創下歷史新低，僅吸引980萬人，引起外界不少撻伐聲浪。
有一電視分析人士於推特上PO出一張當天收視率圖表，可以發現，開播以來一路走低至960萬人收看，直到主持人克里斯洛克（Chris Rock）拿潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）的光頭造型開玩笑，威爾史密斯一氣之下衝上台賞了他一記耳光，那刻起，收視率直線衝上高峰來到1,740萬人，完全雪恥去年難看的表現，不過確切收視率還有待官方公布核實。
然而，美國《亞利桑那共和報》報導，這也說明了一件事，儘管製作團隊想破頭，努力讓節目在守舊中拼創新轉型，迎合現代人口味，卻不敵區區一個巴掌，顯然節目仍需要另類的元素製造話題，激起全世界人愛看熱鬧的心。
威爾史密斯的一巴掌讓克里斯洛克措手不及，此舉也讓外界揣測有可能是奧斯卡可能為了吸睛做出來的橋段。不過知名媒體記者塞圖德跳出來否認，稱一名奧斯卡工作人員告訴他，「彩排根本沒發生這件事，這也不應該發生，但它是真的。」
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