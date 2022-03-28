俄烏戰爭進入第31天，俄羅斯國防部於當地時間25日宣稱，軍事行動的第一階段已大致完成，目前已封鎖基輔、哈爾科夫等城市通道，並且完全控制了赫爾松以及札波羅熱，俄軍接下來將把火力集中在烏東地區，要完全解放頓巴斯。對此，前國民黨立委林郁方表示，俄軍要拿下烏東和烏南地區，可預期的是馬里烏波爾將被俄軍打爛。此外，對於美國和北約不斷軍援烏克蘭，林郁方也直言，這樣戰爭怎麼會結束？

俄國防部近日表示，烏克蘭軍隊的戰鬥力被顯著削弱，使得俄方能將主要精力聚焦在主要目標，即控制頓巴斯地區上。俄國防部表示，將避免平民不必要的傷亡作為第一要務，軍事基礎設施和武器裝備被高精度武器精準摧毀。

前立委林郁方。（圖/資料照，范揚光攝）

俄國防部還發佈了行動相關戰報，截至目前，俄軍方此次軍事行動已經幾乎完全摧毀了烏克蘭的空軍力量和防空力量，烏克蘭的海軍也不復存在。此外烏克蘭軍隊有規模的儲備也幾乎歸零。一個月內，烏克蘭軍隊的人員損失約為3萬，其中1.4萬人死亡，1.6萬人受傷。目前，頓巴斯地區武裝已控制盧甘斯克93%的區域和頓涅茨克54%的區域。至於俄方傷亡，共有1351人陣亡，3825人受傷。

國政基金會國安組召集人林郁方28日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，俄烏戰爭為何會一直延續下去，現在已經不單單只有俄羅斯總統普丁的問題，而是美國和北約不停把武器、軍援透過波蘭邊境，轉運到烏克蘭，不斷打打停停，這樣戰爭怎麼會結束？只會沒完沒了。

林郁方續指，俄軍宣稱第一階段行動結束，第二階段將重點攻打烏東地區，而目前俄軍稱已經拿下盧甘斯克93%的地區、頓涅茲克54%的地區，顯然要全然解放的話，控制海岸線的話，必須要把烏克蘭的沿海地區都拿下，因此，可預期的是，烏軍將加大兵力，投入、集結至烏東、烏南地區，雙方若繼續激戰，那傷亡將非常慘烈。

而烏東和烏南地區的控制權，將對整場戰事產生決定性的影響，會左右戰事的長短，甚至是停火談判的籌碼，因此，俄軍將盡可能擴大佔領區，取得有利話語權，而要拿下這些地區，首要就得先打下位於兩地區中間的馬里烏波爾，將烏軍切斷，否則單只拿下克里米亞，沒拿下馬里烏波爾，取得「雙眼」位置，若日後戰爭結束，烏克蘭是會奪回克里米亞控制權的。