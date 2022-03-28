物價飆漲，現在要找到沒漲價的店家可不容易，一名網友PO出一張照片表示，發現一家冰店價格竟彷彿停留在30年前，從價目表可見，包括刨冰、豆花，一碗最便宜只要15塊，還有一杯10元的冷飲，讓他開心直呼「在這裡感受到財富自由的模樣了」，更令人意外的是，老闆不漲價背後原因超暖。

這名網友在臉書社團《爆廢公社二館》PO出一張冰店的價目表，從照片中可見，刨冰類最便宜的清冰15元，最貴的布丁巧克力牛奶冰30元；豆花類，最便宜的白豆花10元，最貴的三色布丁豆花也只要20元；至於冷飲類，最便宜的楊桃汁10元，最貴的綜合果汁30元。

整張價目表，最便宜10元，最貴也才30元，價位彷彿停留在30年前，照片曝光讓不少網友暴動，紛紛回應「30年前的價格吧」、「這應該是中南部才有的價錢」、「太便宜了吧？」、「在哪」、「這是我小時候的價錢」、「這個價錢實在…香」、「哇，好佛的價格」、「老闆通通來一份」。

有內行人指出，該店應該是位於高雄湖內的「書香園」，在東方設計大學旁的巷弄中，老闆年事已高，因為想照顧學生族群，所以多年來堅持不漲價，就是要讓學生吃飽。對於有人質疑是不是以前的照片，原PO則在留言處表示，照片是昨(27)日才拍的。