高雄市府本月初推出百元「旗津券」振興經濟，民眾搭渡輪能領取100元，每人每日限領1張，不料有人爆料當地好幾名老年人整天排隊搭渡輪，再重覆領券，有人1天往返6、7趟，賺了近千元，還有人被抓包還當場「見笑轉生氣」回嗆，對此市長陳其邁回應，民眾若重覆領，市府後台系統都看得到。

有網友在臉書「爆料公社」發文指出，高雄市府發放100元旗津券每人1天限領1次，但因為採不記名領取，竟有不少民眾請家中老人家排隊來回搭渡輪往返6、7趟，1天下來可以拿上好幾百旗津券，甚至有工作人員認出某些老人重覆拿了，對方還會「見笑轉生氣」地大小聲。

民眾只要搭渡輪就能領百元「旗津券」，但有人爆料當地好幾名老年人用老人卡免費搭渡輪，再「不斷搭乘」重覆領取，有人1天往返6、7趟，可賺近千元。（翻攝自臉書「爆料公社」）

有網友指出，渡輪一般來回票60元，這樣領百元旗津券才賺40元，若如果65歲票價變30元，刷卡的話才20元，老人卡甚至只扣點數，「等於他們免費拿100，難怪會去排的都是老人！」對此亂象，高雄市經發局回應，將會透過後台，檢核來進行查處，希望民眾別再貪心了。

旗津因疫情衝擊，服務、造船產業苦不堪言，市府8日推出振興方案，民眾搭乘渡輪、隨30人以上旅遊團前往旗津、或住在當地，可拿100至200元不等「旗津券」，11日開始發放至4月5日，可使用至8月底。設籍旗津當地者，每人更可領300元「旗津券」。而對於重覆領取，市長陳其邁強調，原則是一人一天現領一次，民眾重複領取，市府後台系統都看得到。