美軍印太司令部司令阿基里諾上將日前在澳洲受訪時表示，俄羅斯入侵烏克蘭給世界發出了警告，這讓我們學到的第一課就是：「中國大陸攻台可能真的會發生。」《中天新聞》對此派出記者進行街頭民調，結果顯示，大多數民眾認為，這其實是美國又想要台灣多一些買武器了。

《金融時報》(Financial Times)報導，美國印太指揮部司令阿基里諾上將（John Aquilino）周五首度在澳洲受訪，他表示，中國大陸積極的在台灣周邊與南海展開軍事活動，更在2021年7月試驗極音速飛彈。他說:「我不覺得有人在五個月前會覺得俄羅斯會攻打烏克蘭，所以這場戰爭我們所得到的第一個教訓就是，『嘿，這真的有可能發生。』」他又說:「第二，我們真的不要自滿，要隨時做準備。」

對此，《中天新聞》派出記者在台北街頭進行街訪，詢問民眾，俄烏戰爭最大啟示，美軍印太司令：「大陸打台灣，『這真的可能發生』」，你覺得？並提供5個選項讓民眾選擇：

1.無感…這話題20世紀說到21世紀惹…！

2.繳保護費！美國其實要台灣多買一點武器

3.打仗靠自己！敢打台灣 我就跟他拚了！

4.聽美國在胡扯！ 製造恐慌大可不必！

5.來吧！打一打 該來的還是要做個了斷！

共有20位民眾參與這個投票，結果顯示，有4人選擇選項1，9人選擇選項2，3人選擇選項3，3人選擇選項4，1人選擇選項5。受訪民眾表示，「我覺得是不太可能」、「美國是唯恐天下不亂嗎」、「應該是不需要動武啦」、「美國就是最好你台灣武器跟他多買一點」、「要美國跟台灣買軍火」。