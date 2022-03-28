環泥2021年EPS 1.66元 擬配發1元現金股利 21:582022/03/28 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環泥（1104）公布2021年財報，稅後淨利10.88億元，每股稅後盈餘（EPS）1.66元。董事會28日決議，今年擬每股配發1元現金股利。 以環泥28日股價收盤21.1元計，現金殖利率4.74％。 環泥董事會也決議，6月14日將召開今年的股東常會。 營運成本大漲 玉晶光EPS 20.52元 三年新低 福貞EPS 2.22元 創近五年新高 #環泥 #EPS #元現金股利 #擬配發 #稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 去年EPS 東鹼2.69元、南寶7.26元 04:102022/03/26 證券．權證 股利政策出爐－全宇 擬發1.5元現金股利 04:102022/03/26 證券．權證 十銓現金減資三成 每股退3元 04:102022/03/26 證券．權證 智晶去年大賺 豪氣配息4.5元 04:102022/03/26 證券．權證 海悅 擬配息7元、配股1元 04:102022/03/26 證券．權證 冠軍減資+配息 股東可領回2元 20:052022/03/28 財經 虎門去年EPS創高 2022拚營收獲利雙成長 20:052022/03/28 財經 潤泰新 月 K 黃金交叉 04:102022/03/27 證券．權證 宏泰 躍居線纜業每股獲利王 04:102022/03/26 證券．權證 雜音多 造紙三雄H2倒吃甘蔗 04:102022/03/28 證券．權證 科技業霸氣派息 掀風潮 04:102022/03/27 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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