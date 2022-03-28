環泥（1104）公布2021年財報，稅後淨利10.88億元，每股稅後盈餘（EPS）1.66元。董事會28日決議，今年擬每股配發1元現金股利。

以環泥28日股價收盤21.1元計，現金殖利率4.74％。

環泥董事會也決議，6月14日將召開今年的股東常會。

營運成本大漲 玉晶光EPS 20.52元 三年新低
福貞EPS 2.22元 創近五年新高
#環泥 #EPS #元現金股利 #擬配發 #稅後淨利