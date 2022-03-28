美女插畫家泥泥（泥泥學姐、JANiE）擁有F級吸睛上圍，憑犯規好身材和厲害的畫畫才藝，在IG擁有破184萬粉絲；除了打撞球用胸部擠壓「9號球」的噴鼻血演出外，她還常cosplay日漫《星期一的豐滿》，致敬還原畫面到讓網友讚說：「不只模仿還超越了」。近日的泥泥Cos魂大爆發，為了致敬經典動漫《JoJo的奇妙冒險》，竟買來日漫做成面具，犧牲顏值扮演被「替身能力」變成書打開來閱讀的人，爆UU同樣吸睛。

經典日本動漫《JoJo的奇妙冒險》為荒木飛呂彥畢生名作，從第三部開始的「替身能力」大戰別闢蹊徑，與《七龍珠》等無限提升力量數值的戰鬥作出市場區隔；其中重要角色「岸邊露伴」（職業為漫畫家）的超能力就是「把人變成書」，不但能閱讀別人的人生經歷畫成漫畫，還能在戰鬥中「改寫」對方將採取的行動。泥泥本次的Cos沒有特定角色，就只是「被岸邊露伴變成書的人」，為此她還特地買日漫製作面具。

畫面中泥泥身穿黃色外衣長褲，內搭黑色胸罩爆出F級性感UU，配色似乎是致敬JoJo第三部大魔王「Dio」迪奧一角；只見她將用日漫自製的面具戴在臉上，左手背及左胸前也都有「被打開」的書頁，顯然是扮演被岸邊露伴的替身能力「天堂之門」（Heaven's Door）擊中的人。

泥泥寫道：「被露伴老師打開了(害羞貌)，PS.面具是用日文漫畫做的手作品，沒有賣(笑)。很常有人問我，做創作者要如何持續保持熱情，創作觸及不及預期要如何調適？我覺得最好的答案就是：“做你自己喜歡的事情！”因為做的是就算沒人欣賞，自己也會感到欣喜的創作，是你想傳達、想展現給大眾的內容，自然而然就不會只被數據反映綁架～」；泥泥本身就是一位畫師，美術手工藝也算是她的守備範圍。

泥泥告白：「像這篇貼文就是很好的例子，前置作業是從無到有的手工藝品，要買材料、要想要怎麼做效果最好，發出來也不知道會有多少按讚、分享，而是單純『完成』想像中的樣子，這件事，就足夠作為一個紀念了！我愛動漫！我愛JoJo！我也愛手作。」最後她還感謝幕後協力者：「感謝神之手 @davio_magic 的道具製作，不愧是我們劇場藝術學系設計組的學生」，透露了她科班出身的本職學能學歷。

網友也很捧場：「手工超強」、「是露伴老師耶!」、「這個面具根本是藝術品了！超精緻有夠喜歡」、「我一定寫，妮妮學姊流量世界第一！」、「好強！」、「超愛JOJO！這個cos超棒」、「太威了！好想知道被打開的内容會寫什麼XXD」、「好有創意！ 想學著做一個（泥泥：做一個～ 然後發給我看看）」、「不得不說真的屌」、「這好酷喔」、「泥泥Cos出新高度了（立志做很難以超越的作品）」，破3萬人點讚。