再有大陸房地產公司因未能依規公布2021年業績，而預告須於4月1日起停牌。融創中國28日晚間在港交所公告指，無法於本月底前刊發2021年業績。先前陽光100、富力等大陸地產商已公告無法及時公布2021年業績，將於下月起停牌。

融創中國28日股價收跌2.76％，報4.94港元。

融創宣布，經考慮目前尚未完成的部分財務報表編製工作之預期工作量及所需時間，加上融創就近期國際評級機構下調其評級引起有關境外貸款的問題正積極與相關債權人溝通解決方案，以及融創房地產境內公開債展期事項等對公司財務報表影響的不確定性，融創預期無法於本月底前完成集團2021年度之財務報表編製，意味公司預期無法於3月31日或之前刊發2021年業績。

融創續指，會在切實可行情況下儘快刊發業績。鑑於公司將不會刊發2021年度業績，原定3月31日舉行的董事會會議亦將延期舉行，融創股份亦將於4月1日上午9時正起暫停買賣。