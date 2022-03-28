在香港上市的大陸SaaS服務商中國有贊再傳裁員，據傳本次裁員高達50％或近2,000人，且本輪裁員涉及多個部門，其中產研部門更是「重災區」，整體裁員幅度高傳達七成。受此消息影響，中國有贊28日股價重挫12.63％，收報0.17港元。

紅星資本局報導，有多位認證為有贊科技的員工於社交媒體上傳數張相片，當中包括一排排電腦，及一大箱被指是被裁員工的員工證，有網友稱「公司裁員2,000多人，而且自己也在其列。」、「有贊裁員50％，電腦成排等待變賣，員工證遍地都是」。報導援引有贊內部人士指，有贊將不賺錢的部門都裁掉了，「產研裁了70％，其中教育的產研裁了100％，微商城和零售的產研裁了30％；中台技術裁了79％，銷售沒裁。旺小店給了3個月期限，如果業績沒達到滿意，再裁50％。」

根據財報，截至2021年第三季，有贊擁有員工4,358人，如果本次集團裁員50％，也就意味著約有2,200人被裁。目前中國有贊暫未有回應。

中國有贊上周五（25日）收盤後公布發盈警，預期集團於2021年度淨虧損擴大至約人民幣32.9億元。