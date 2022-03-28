立法院公告18歲公民權憲法修正案，對於國民黨主席朱立倫複決不該綁大選，民進黨團總召柯建銘質疑國民黨露出狐狸尾巴。 國民黨青年團前總團長、高雄市黨部發言人呂謦煒表示，去年反對「公投綁大選」的民進黨，現在卻執意要讓修憲公投綁大選，民意可不是「民進黨意」！民主可不是「民進黨做主」！ 民進黨的狐狸尾巴才是已經露出來了。

呂謦煒舉例，民進黨主席蔡英文說：「公投綁大選，造成選務混亂，甚至邊開票邊投票的情況」，所以反對「公投綁大選」。然而，修憲複決公投，卻又忽然變得選務不混亂、也不會邊開票、邊投票了。這證明，民進黨政府的中選會即使在「公投綁大選」的情況下，也有能力操辦選務不致紊亂。民進黨非不能也，實不為也！

呂謦煒指出，民進黨是有意的「不為」。從反萊豬到重啟核電，過去數起公投都與執政的民進黨政策相悖（當然會相悖，因為公民投票是補代議政治的不足，自然是補立法院多數黨民進黨的不足），選舉結果更不希望對非民進黨特別是國民黨陣營有利。所以2018年，民進黨讓選務紊亂，使丁守中惜敗臺北市長；2020年，民進黨高呼「四個不同意」，封殺再有民間發起的公投過關成案可能！

呂謦煒質疑，民進黨團總召柯建銘說：「修憲的公民複決門檻相當高，一定要綁在一起。」這句話其實就是坐實民進黨是以公投門檻高低、是否易於成案來思考是否要綁大選，而不是最基本的公民參政權。這恰證明：民進黨不願公投綁大選，是因為民間的公投主張民進黨反對；民進黨願意公投綁大選，是因為公投合乎民進黨的主張，所以才要讓公投盡量能通過。

呂謦煒怒轟，民意可不是「民進黨意」！民主可不是「民進黨做主」！ 民進黨的狐狸尾巴已經露出來了。