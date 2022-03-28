大陸外交部28日公告，應大陸國務委員兼外長王毅邀請，印尼外長蕾特諾、泰國副總理兼外長敦、菲律賓外長洛欽、緬甸外長溫納貌倫等人，將於3月31日至4月3日分別對大陸進行訪問。隨後巴拿馬外長莫伊內斯也將於4月4日訪華。大陸外交部發言人汪文斌指出，4國外長來訪再次體現中方與東協鄰國的親密友好關係，以及各方對推進大陸與東協合作的高度重視。

汪文斌28日在例行記者會被問到中方邀請4個東盟國家外長訪華一事，他表示，印尼、泰國、菲律賓、緬甸等4國均是東協的重要成員，是大陸的友好鄰邦和高品質共建「一帶一路」的重要夥伴。從新冠肺炎疫情發生以來，中方一直以靈活的方式同東協各國保持經常往來和溝通，持續深化抗疫和復甦合作，共克時艱，共謀發展。

他更表示，今年是大陸東協全面戰略夥伴關係的起步之年，中方期待通過此訪問，與各方共同落實去年建立對話關係30周年紀念峰會的成果共識，推動全球發展倡議在周邊率先落地，中方還將與各方就當前地區和國際形勢深入交換意見，為地區和平穩定和世界繁榮發展注入更多正能量。