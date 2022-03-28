大陸上市公司雲南白藥集團近日公布2021年業績，營業收入人民幣（下同）363.74億元，年增長11.09％；淨利潤28.04億元，年減49.17％。財報指出，該公司淨利潤出現下滑的重要原因是其證券投資出現虧損，其虧損金額更高達近20億元。

雲南白藥1993年成為雲南首家上市公司，根據wind資料，雲南白藥上一次淨利潤下滑是在1995年，降幅在26％左右。這意味著，此次是雲南白藥20多年首次出現淨利潤下滑。2020年雲南白藥淨利潤55.16億元，年增31.85％。

雲南白藥在年報中提到，本期受金融資產投資收益及公允價值變動收益的影響，報告期內，公允價值變動損失高達19.29億元。

具體來看，雲南白藥證券投資情況涉及境內外股票和債券型，9支境內外股票有6支報告內帶來虧損，涉及騰訊控股、小米集團、恒瑞醫藥等熱門股票，其中小米集團報告期虧損超14億元，帶來的虧損最大。此外，恒瑞醫藥帶來超2億元虧損，騰訊控股帶來超1億元虧損，伊利股份帶來超3,620萬元虧損。

早在去年10月底，雲南白藥就因為炒股虧了15億元登上熱搜。當時雲南白藥表示，會逐步壓縮證券投資，未來仍將聚焦主業。