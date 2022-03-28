外縣市案最新足跡。（圖／北市衛生局提供）

外縣市案最新足跡。（圖／北市衛生局提供）

案22952足跡。（圖／北市衛生局提供）

案23022足跡。（圖／北市衛生局提供）

案23024足跡。（圖／北市衛生局提供）

台北市衛生局公布28日最新疫調足跡，外縣市確診案在北市的活動足跡包括新光三越南西店、好市多內湖店、京站威秀影城等，其中1例是搭乘捷運通勤，範圍包含南勢角至古亭站、忠孝復興站至台北車站。

衛生局指出，案22838、案22839為外縣市案例，在3月25日與3月26日分別去過新光三越南西館，以及好市多內湖店；另1個外縣市案例案22946目前還沒找到感染源，3月21日至3月23日曾搭捷運往返南勢角站到古亭站，還有到餐廳、百貨公司等地。

此外，案22952是先前案例的接觸者，於3月21日到3月25日曾去過中山區港式茶餐廳、內湖SPA館與診所。案23022為銀河小吃店接觸者，在3月19日、20日、25日、26日這兩個周末分別去過大安區餐廳、百齡河濱公園等地。

案23024則是桃園大潭發電廠員工，居住在台北市，平時搭乘公司交通車上下班，曾在3月25日到士林麵包店、3月27日到士林市場、藥妝店。