兄ㄉㄟˇ～～～騎車載美眉別分心，手機就別看了吧（2022.03.25 台北市中正區市民大道二段 機車追撞汽車（《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》）

25日下午15時許，台北市市民大道2段、林森北路口發生一起車禍，一輛雙載機車情侶檔，男友疑似看手機，未注意車前狀況，追撞前方的自小客貨車，情侶檔雙雙慘摔倒地輕微擦傷，轄區員警到場處理，雙方協議自行處理車損互不追究，不過車禍當下行車紀錄影像曝光，網友看完狂哼歌：摔到分手！

《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》PO出這場車禍的行車紀錄影片，並下標題「兄ㄉㄟˇ～～～騎車載美眉別分心，手機就別看了吧」，網友看完紛紛喊：「腦中想到....摔到分手」、「摔到分手~安全感不夠~你選擇向前撞~現實將你爆頭，話都你在說」、「摔倒分手這首歌永遠都不會被冷落」、「是不是為了恢復單身，而故意受這種皮肉之苦？真是辛苦你了。」。

據ETtoday新聞雲，警方表示當天下午15時45分左右，李男（21歲）駕駛普通重機車載著女性友人從市民大道往東方向行駛，行經林森北路、市民大道路口時，疑因看手機未注意車前狀況，追撞要前方減速要右轉蔡男（65歲）駕駛的小客貨車，追撞造成小客貨車行李箱左後側板金凹陷，李男的機車車頭毀損、後照鏡折斷。由於兩造車主協議自行處理車損，警方依車禍事故處理流程辦理。