高雄1名男駕駛26日在路邊發現1對年幼兄弟，竟從內車道連續迴轉2次後衝向對方，弟弟遭撞右腿骨折爆血，所幸當時1對情侶上前急救止血，弟弟送醫後還說「叔叔能治好我的腿嗎，我會好起來嗎？想趕快好起來讀書」讓眾人鼻酸；該對情侶事後在網路上發文還原經過，而肇事駕駛因患有精神疾病，已被法院裁定安置精神醫院。

該名駕駛當時在茄萣區某國小外的道路內側，看到路邊正在走路的兄弟檔後竟詭異地「迴轉2次」，再從後方直接撞兄弟，5歲弟弟當場被撞卡在電線桿與車子中間，右腿開放性骨折直冒鮮血，當下有對情侶目擊事故，則趕緊幫忙救援，男童父母後來也趕到。

5歲弟弟當場被撞卡在電線桿與車子中間，右腿開放性骨折直冒鮮血，當下有對情侶目擊事故，趕緊幫忙救援，男童父母後來也趕到。（翻攝自Dcard）

5歲弟弟當場被撞卡在電線桿與車子中間，右腿開放性骨折直冒鮮血，當下有對情侶目擊事故，趕緊幫忙救援，男童父母後來也趕到。（翻攝自Dcard）

男童母親說「我當時想辦法跟孩子聊天，轉移他的注意力」，而男童送醫後仍堅強地問「醫生叔叔能治好我的腿嗎，我會好起來嗎？我想趕快好起來讀書可以嗎？」讓在場眾人紛紛鼻酸，所幸經過手術目前腿已接回，男童仍在加護病房救治中，而肇事男子事後被目擊在現場有說有笑，目前已被依重傷害罪移送。

當時出手救援的民眾事後在Dcard還原經過，她當下看到弟弟右腿已血肉模糊，趕緊上前幫忙止血，並對弟弟說「你沒有哭，姊姊知道你很痛，媽媽很快就來了」，而她男友也對肇事駕駛喊「你今天敢動敢逃跑，你就死定了！」肇事駕駛的家屬事後稱駕駛患有精神疾病，也讓原PO痛批太過分；法官審理後裁定該駕駛安置精神醫院6個月。

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