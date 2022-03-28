邱國正視導陸軍特戰5營戰術任務訓練。軍聞社提供

根據軍聞社報導，國防部長邱國正上午特別前往大崗靶場，視導陸軍特指部特5營戰術任務訓練實況，肯定官兵努力操練，提醒注意訓練安全，落實官兵內部管理與生活照顧，確實達到戰訓合一的效能。

為強化特戰戰力，陸軍特種作戰指揮部特戰第五營於15日至4月1日（18天），執行上半年「戰術任務訓練（行軍）」，全程橫跨新北、桃、竹、苗4個縣市、23鄉鎮，共456公里。

邱國正是由陸軍副司令黃金財中將、第三作戰區指揮官鍾樹明中將等人陪同，前往大崗靶場，視導特戰官兵進行小部隊戰鬥訓練實況，提出工作指導，同時犒慰勞官兵訓練辛勞。

邱國正與各級幹部針對訓練規劃進行研討，並表示戰術任務訓練應結合特戰部隊的特性與任務，依據作戰背景、環境為想定，下達狀況，使官兵藉由各項務實的訓練，具體提升整體作戰能力。

值得一提的是，近日有特戰官兵阿忠寫信向總統蔡英文陳情，指入伍兩年未領戰鬥個裝，陸軍航特部政戰主任王俊傑日前證實，這名官兵正參與這項行軍訓練中。王俊傑也轉達這位官兵的心聲，指現在最希望能一起完成行軍，謝謝外界關心