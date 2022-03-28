PTT論壇表特版（Beauty）素人美女眾多，但能得到「推爆」（推大於噓數過百）的，幾天裡未必能出現一人。前(26)日有鄉民分享一位「高中女籃正妹」，很難得地可連刷幾頁不見負評，美貌身材讓鄉民爆讚：「高中生？猛」、「不化妝也很美」、「等妳牙套拆」。

表特版有網友前(26)日分享素人美女，標題寫道：「[正妹] 新竹女中 女籃」，由於PTT鄉民一向「有圖有真相」，所以照例內文無文字說明，對妹子的素質有相當信心。所附的10幾張圖中，有正妹在籃球場上運球的畫面，日常美照穿起露肩低胸更是辣翻，戴牙套卻又顯得稚氣未脫。

能推爆的美女多半是瑕不掩瑜，鄉民絕不會好心到連一個酸都沒有，但這次的女籃正妹確實噓數極少，甚至可以連刷好幾頁都只見推文或「箭頭」（表示不推也不噓，或正處於還不能推噓的「冷卻時間」）；當然推文裡也未必沒有酸言酸語，在此只簡摘噓文：「明明就男的==」、「？」、「哇靠 這許純美吧」、「可憐」、「這男的吧，自私的基因」、「這那位小妹哥吧」，不知為何說她像男生的負面意見居多。

推文則有海量的好評：「可以」、「現在高中都那麼火辣？」、「這在抖音很紅」、「推個」、「開門的！」、「叫你們啦啦隊長上來打?!」、「優質的女籃」、「想被低位單打」、「920924jasmine（開門了）」、「這在竹女應該被告白機率頗高」、「女籃大概不是T 就是被T把走了 別肖想了」、「T慢了一步有男友」、「素顏比較好看…」、「高中生？前途無可限量」、「等牙套拆掉應該很可愛」、「不化妝就很正了」。

原來這位女籃正妹的名字寫「張嘉介」，一般來說是女生比較少見的名字，可能是鄉民開門後看了名字，而非覺得妹子的長相很男生。IG裡的生活照也有扮驚悚裝搞怪的一面，籃球場上帥氣，生活照甜美，是個風格多變的優質妹子。