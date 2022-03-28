聚焦元宇宙商機，宏達電（2498）於今年2月間推出旗下首個NFT交易市集平台VIVE BYTES後，大舉跨界和台灣傳統藝術界巨頭明華園戲劇總團合作，推出其經典大作「海賊之王 」的NFT全球限量珍藏版卡包於Polygon區塊鏈上發行，將於4月10日正式上市，定價299元。

HTC內容及平台副總經理林俊吳表示，後續HTC元宇宙世界VIVERSE也將與明華園總團進一步合作規畫海賊之王的虛擬主題公園或互動劇場，將歌仔戲帶進元宇宙。

已有93年歷史的明華園戲劇總團，長期致力於傳統藝術保存之際，近年亦持續推動活化創新，繼2020年推出首部漫畫跨界劇作《冥戰錄》後，此回再與宏達電突破性的跨界合作。

在首波合作中，雙方將與未來數位協力於VIVE BYTES推出「明華園總團海賊之王NFT全球限量珍藏版卡包」。明華園戲劇總團即將重啟巡演的旗艦大戲《海賊之王──鄭芝龍傳奇》，獨家授權 VIVE BYTES 進行 NFT 產品設計、上鏈及上架，並由未來數位協同開拓動漫邀約知名台灣漫畫家韋宗成，獨家繪製動漫版《海賊之王》。

明華園戲劇總團執行長陳昭賢表示，歌仔戲並不專屬於哪個世代，期待能藉由此次在VIVE BYTES上推出的海賊之王珍藏版NFT，與即將推出的虛擬歌仔戲體驗，讓年輕世代認識傳統藝術的新價值、也讓歌仔戲在元宇宙中昇華成全新的型態，並希望能拋磚引玉，引領傳統藝術進入元宇宙，共同開創台灣傳統藝術新紀元。

HTC內容及平台副總經理林俊吳指出，第一波推出的NFT以收藏為主，但隨著藝術典藏進入數位新型態，下一步就是要賦能加值、讓數位內容也可以增值。宏達電未來也將持續透過與明華園總團合作，讓觀眾可以透過科技工具帶來的虛擬沉浸式體驗走進劇中場景，解決現階段表演藝術在劇場有限的座位空間的限制。

他並預期，今年度VIVE BYTES將與不同產業合作、推出至少百個NFT專案上架，同時亦期望能透過HTC的科技技術優勢，讓更多產業進入數位資產、元宇宙領域。