資深女星潘迎紫（娃娃）曾主演《神雕俠侶》、《一代女皇武則天》、《浴火鳳凰》等經典八點檔，成為80年代當紅巨星。已多年未現身螢光幕的她，近日在社群平台放上自己的照片，並公開日常飲食習慣，逆生長的外型使網友驚呼連連。

潘迎紫今（28日）在微博上傳一張沙龍照，畫面中，她穿著一身白，臉上化著紫紅色的彩妝，膚質白嫩光滑，幾乎快融入白牆，像個發光的燈泡般，找不到一絲瑕疵，完全看不出真實的年紀，她也分享日常保養祕訣：「平時，我都喜歡吃不加工的天然食物，早已養成了習慣呢！」並表示有健康的身體，才有餘力修持佛法，將善意回饋大眾。

潘迎紫今日分享照片及飲食習慣。（圖／微博@潘迎紫）

許多網友看到潘迎紫的照片，紛紛訝異地大呼：「哇，漂亮的姐姐」、「噢～我終於明白了為什麼娃娃姐麗質天生，原來是只吃純天然食品的緣故～美美噠」、「一點斑也沒有，那麼多年了依然青春靚麗」、「確實身體健康心情會好很多」。

長年居住在香港的潘迎紫，也揭露當地持續升溫的疫情，連她樓下的鄰居都確診，不禁心慌：「香港已經進入極危急的狀況！ 醫療已經崩潰，醫院除了走廊躺滿人，剛聽到一位醫生說，把員工餐廳也擺滿了病床，連日來老人小孩確診者只好被安排在醫院外的空地臨時病床上等候。」即便疫情不樂觀，潘迎紫仍正面看待，呼籲大家一起同心協力度過難關。