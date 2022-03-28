Will Smith continued to dance with his Oscar at the #VanityFairOscarParty as the DJ played ‘Miami.’ pic.twitter.com/u94SbyESaO — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) March 28, 2022

第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於28日早上落幕，話題人物威爾史密斯(Will Smith)在電影《浮華世界》（Vanity Fair）主辦的慶功宴上大秀歌喉，顯然摘下影帝頭銜後一甩典禮上怒火中燒模樣，和大家玩得相當盡興。然而，就在亞洲社交平台一面倒向支持威爾史密斯的同時，就有眼尖的網友發現，歐美網友其實存在很大部分的同情給被打沒還手的主持人，此現象也呈現東西方截然不同的價值觀。

2022年奧斯卡頒獎典禮上，主持人克里斯洛克（Chris Rock）用他一貫的「黑色幽默」拿台下一些名人開玩笑，包括影帝威爾史密斯的妻子潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith），長年健康狀況亮紅燈深受脫髮困擾的她，所幸剃光頭。由於玩笑開得太過火，克里斯洛克因此挨了一個巴掌，令在座來賓相當錯愕。

威爾史密斯在整場頒獎典禮的心境轉折引起熱議，他從被激怒、到得知奪下影帝後欣喜若狂，更多的是為妻子因病受折磨而感到不捨，最後在電影《浮華世界》（Vanity Fair）主辦的慶功宴上獻聲主打歌Friend Like Me，現場氣氛完全被他炒熱。但也因為宛如雲霄飛車行駛般的轉折心境，讓粉絲直呼:「辛苦了!」

事實上，打開亞洲社交平台，對於此次奧斯卡的評論網路聲浪紛紛倒向威爾史密斯，有人說「為愛護航是英雄!」、「主持人真的挺嘴的…」、「就算他們夫妻倆的私生活再亂，也輪不到你批評…」然而，國外有蠻多聲音卻是同情挨打的克里斯洛克，認為兩夫妻對普遍愛的價值觀確實另類，可以說有一些心理疾病，紛紛痛批:「打人就是不對!」、「精神有問題…建議去看醫生。」、「對你太失望了!」還有人扯遠說:「主持人都沒還手，要是普丁能這樣該有多好...」

國外有蠻多聲音卻是同情挨打的克里斯洛克，認為兩夫妻對普遍愛的價值觀確實另類，可以說有一些心理疾病。(圖/截自chrisrock IG)