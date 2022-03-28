星期一開始，代號為「肩併肩2022」(Balikatan 2022)的美國和菲律賓聯合軍事演習展開，將持續到4月8日，為期約2周。今年的「肩併肩演習」規模空前，動員人數接近1萬人。由於地點在南海，因此被認為有維護西太平洋安全的考量。

美聯社報導，美國海軍陸戰隊第3師師長巴杰倫(Jay Bargeron) 少將說：「美軍將與菲律賓部隊共同訓練，以增進與交流戰技與技術，加強我們的應對各種挑戰。我們的聯盟仍然是印太地區安全和穩定的重要力量。」

「肩併肩演習」於 1991 年首次舉行，是依據1951年簽訂的《美菲共同防禦條約》，該條約承諾美國和菲律賓在發生襲擊時，即向對方提供援助

根據美國駐菲律賓大使館的新聞稿，演習時間為3月28日至 4 月 8日，在菲律賓呂宋島舉行。菲律賓將有3,800名軍人參加，而美國的人員達到5,100人。

遠征支援基地艦米格爾基斯號。(圖/美國海軍)

遠征支援基地艦米格爾基斯號(USS Miguel Keith, ESB-5)是演習的主角，艦上搭載大量的人員與直升機。另外有不少美國軍艦也剛好在菲律賓執行其他演習或是訪問，比如林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln,CVN-72）正在馬尼拉港口訪問，而包括杜威號(USS Dewey ,DDG-105)、米利斯號(USS Milius ,DDG-69)、巴里號(USS Barry ,DDG-52) 和希金斯號（USS Higgins,DDG-76）剛剛結束在南海的標準飛彈(包括SM-2與SM-3)的射擊演習，也聚集在菲律賓。

呂宋島最北的卡加延省(Cagayan province)省長曼紐爾‧曼巴(Manuel Mamba)認為，連續在菲律賓的演習，可能會激怒中國大陸，他因此反對肩併肩演習期間任何實彈。

他說：「我不能允許任何實彈演習。我們必須與中國大陸接觸，不要戰爭，因為我知道台灣己成了一個火藥桶。」

曼巴說，「我再強調一次，我不是偏向中國大陸，我是支持我們卡加延省。中國大陸、美國以及台灣，都表示有興趣投資農業及相關產業不發達的卡加延省，我要以我們最大的利益為考量。」

一名菲律賓軍方官員表示，海灘登陸演習無需任何實彈訓練，而且大部分軍事演習是一年前計劃的，當時並未考慮台灣海峽反復出現的緊張局勢。

這場大規模演習可以視為杜特蒂（Rodrigo Duterte）再一次的靈活外交手法，他在上任頭幾年，曾大力批評美國的安全政策，並限制美國在菲律賓的軍事活動，而是與中國大陸和俄羅斯建立更密切的關係。

但是到了去年7月，在美國提供他要求的數百萬劑新冠病毒疫苗後，杜特蒂同意了肩併肩演習的舉行。