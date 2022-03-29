俄羅斯外長拉夫羅夫今天表示，俄羅斯與中國目前的關係為史上最堅強；他還說，莫斯科準備限制歐美「不友善」國家的人民入境。

目前西方國家正尋求以空前制裁措施孤立莫斯科，以懲罰俄軍入侵烏克蘭。而北京曾多次表達反對制裁，並堅稱會與俄國維持正常經貿往來，還拒絕譴責莫斯科對烏克蘭的行動。

但在檯面下，北京當局對於中國企業可能違反制裁抱持謹慎態度，並提醒中企謹慎處理在俄國的投資。

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天還說，莫斯科準備限制「不友善」國家的國民入境，包含英國、美國與所有歐洲聯盟（EU）國家。

拉夫羅夫透過電視轉播發言表示：「目前正在擬定一道行政命令，將以簽證措施報復數個外國政府的『不友善』舉動。」「這道法令將針對入境俄羅斯設下數項限制。」

俄羅斯聯邦政府本月稍早通過對俄國、俄國企業與公民採取「不友善舉動」的國家與地區名單，台灣也被列入。

被列入名單的國家和地區，都曾在俄軍對烏克蘭發動攻擊後，對俄國實施制裁或加入制裁行列。（譯者：楊昭彥/核稿：張正芊）1110328