美國5年期與30年期公債殖利率28日出現倒掛，寫下2006年初首見短天期美債殖利率高於長天期債券殖利率，引發投資人擔憂美國經濟恐陷入衰退。 5年期美債殖利率28日上升6個基點，升至2.6361％，30年期美債殖利率小跌不到1個基點，降至2.6004％，利差進入負值為2006年2月以來首見。3月初時，5年期與30年期美債殖利率利差為53.5個基點。

在此同時，2年期美債殖利率衝高至2.41％，創下2019年初以來最高水準。指標10年期公債殖利率跨越2.5％大關，上升1個基點至2.5066％，寫下2019年4月以來最高紀錄。

5年期與10年期美債殖利率曲線日前便已經倒掛，28日的利差擴大至負13個基點。

依據歷史經驗，美國經濟衰退之前，殖利率曲線出現倒掛現象。投資人出售短期公債，買進長期公債，反映對短期經濟狀況感到憂慮。

美國通膨持續飆高，俄烏戰爭又加重物價上漲壓力，5年期與30年期美債殖利率倒掛意味著市場情緒日益緊張，擔憂美國聯準會（Fed）為了打壓通膨加速緊縮貨幣，可能衝擊成長腳步，讓美國經濟陷入衰退。

基於美國通膨迭創新高，與聯準會官員屢屢發表鷹派談話，美國銀行（BoA）與花旗加入其他大型投行的行列，預測聯準會可能加快升息步伐。

倫敦Equiti資本經濟學家柯爾（Stuart Cole）指出，央行為了讓通膨回到目標決定緊縮貨幣政策，投資人擔憂最好的情況可能是經濟成長減速，最糟糕的情況就是經濟跌入衰退。

Raymond James私人資本顧問全球主管哈爾迪亞（Sunaina Sinha Haldea）表示，投資人確實該為美債殖利率倒掛感到憂慮，儘管股市仍有動能，但經濟軟著陸或許沒有一個月前預期的那麼順利。