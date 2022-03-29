全球市值最大加密貨幣比特幣28日升破47,000美元，升抵3個月新高紀錄，已連續6日上揚，並帶動其他加密貨幣全面大漲。

根據加密貨幣價格追蹤網站Coindesk數據，比特幣28日上漲6.2％，報47,380.55美元，最高來到47,524.31美元，開年以來首度跨越2022年的損益兩平點47,201美元。2022年迄今比特幣累計上漲2.3％。

比特幣價格上揚帶動其他加密貨幣同步走高，乙太幣大漲6.4％，報3,337.16美元，創下2月初以來最高紀錄。

瑞波幣（XRP）揚升4.5％、Terra上漲3.9％、Solana勁揚9.6％。熱門迷因幣狗狗幣與柴犬幣分別上升6％與3％。

全球加密貨幣市值升至2.12兆美元，過去24個小時增加約5％。

部分比特幣投資人的信心回復，刺激近期比特幣上漲，市場參與者預期短期正面動能將會持續。新加坡QCP Capital在報告中指出，全球資產價格攀升，是比特幣樂觀動能短期將會持續的原因之一。

Coinstore行銷主管Charles Tan表示，新加坡Luna Foundation Guard（LFG）大買比特幣，推動比特幣價格升抵目前水準。

不過Tan亦表示，由於目前已經接近季底，印度和部分國家的財年即將結束，投資人可能整併投資組合，預期比特幣價格不久後可能出現修正。

BitBull Capital執行長迪帕斯奎爾（Joe DiPasquale）表示，隨著第一季進入尾聲，最後幾日也十分重要，接下來市場波動可能加劇。

BuyUcoin執行長塔克拉（Shivam Thakral）表示，全球加密貨幣市值和交易量上升是市場復甦的跡象，反映大量資金流入加密經濟。近來加密資產發展出現利多消息，尤其是英國主管機關暗示將推出加密貨幣監管制度，為市場注入信心。