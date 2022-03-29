台中縣市合併升格以來首度辦理的「台中市文化政策展望論壇」，連續兩周於山、海、屯、城四區舉辦四場論壇，27日圓滿落幕，近三百位市民透過實體活動及線上參與。文化局長陳佳君表示，將廣納建言，以更接地氣的施政作為回應市民的期待，同時發揮平台的角色，匯聚公部門、企業資源和民間力量，一起開創「台中文化2.0」。

陳佳君表示，日前在文化部社區營造競爭型補助計畫中，台中市獲核定補助經費勇奪22個縣市之冠，不但代表中央對於台中社區營造成果的肯定，更顯現在地文化創生的豐沛力量。在這次論壇中有多元議題的討論和許多建設性的看法，未來將積極協調跨部門、公私協力的資源整合，為台中的文化發展環境建立一個生態健全的培養皿，並透過「多據點、廣結盟」的方式，讓臺中多元文化能蓬勃發展。

文化局指出，這次論壇活動自3月19日起陸續於各區文化中心舉行，除邀請文資、社造、文創、文學、視覺藝術和表演藝術等文化領域專家學者擔任引言人，每場並由文化局長率各業務單位主管全程參與，即時回應現場民眾的提問和建言。

各場次與會者包括在地文史工作者、藝術創作者、文化產業、獨立書店經營者、文化志工和關心藝文的市民。討論議題除有關藝文人才扶植、藝術教育扎根、在地文化資產的保存活化、地方特色產業的傳承和發展，也擴及城鄉文化資源均衡、地方藝術節慶的品牌化與再地化、地方文化館及藝術亮點等平台串連、文化觀光資源整合行銷等。

近年以民間自發力量積極推動「中區再生」的東海大學建築系助理教授蘇睿弼表示：「當我們談文化發展的時候，可以先思考文化是如何孕育出來的。」他以豐原漆藝和糕餅產業的發展為例，早年糕餅產業在豐原好水好米的優勢條件下，加上地方仕紳的支持得以孕育發展茁壯；而過去盛極一時的漆藝外銷產業，也曾一度面臨產業沒落的危機；因此，文化需要從消費端重新把支持系統建立起來。而在文化支持系統裡面，每一位市民都可以扮演重要的角色，讓文化技藝傳承下去。

針對文創產業及文化品牌建立的議題，台中教育大學文創設計學系教授拾已寰，於論壇中也以其參與公私部門建立文創品牌及整合行銷的豐富經驗，指出在地資源可以鏈接政府政策、課程課綱、環教系統、旅行社等資源使文化資源觸及、應用範圍更廣，也能透過企業CSR的系統與資源，讓企業有機會將資源挹注到地方文化場館，讓地方文化永續發展。

文化局進一步說明，除了彙集四場論壇的民眾建言之外，活動期間也同步收集了1,157份調查問卷，進行市民文化施政滿意度、藝文活動參與和文化消費線上等調查，未來也將納入文化政策規劃參考。