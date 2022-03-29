俄羅斯外交部今天宣布驅逐3名斯洛伐克外交官，以報復對方本月稍早驅逐3名俄國外交官。另一方面，北馬其頓也在今天宣布驅逐5名俄羅斯外交官。
俄羅斯外交部表示，該部傳召了斯洛伐克駐莫斯科大使，告訴他3名斯國外交官現在已是不受歡迎人物（persona non grata），「這是一項報復措施」。
莫斯科並指俄羅斯海外機構在斯洛伐克遇到「障礙」，其安全運作受到威脅。
3月15日，斯洛伐克當局根據該國情報機構提供的訊息，決定驅逐3名俄羅斯外交官，此外還起訴為俄羅斯從事間諜活動的兩名斯國公民，這兩人涉嫌提供莫斯科有關北大西洋公約組織（NATO）和烏克蘭的高度敏感情報。
與烏克蘭接壤的斯洛伐克在俄軍入侵烏國後，已接納了數十萬難民。
另外，北馬其頓外交部發布聲明稱，5名俄羅斯外交官因從事違反「維也納外交關係公約」的活動，遭該國驅逐出境。這5人有5天時間離開北馬其頓。（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1110328
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