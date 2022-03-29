美國總統拜登（Joe Biden）上周六（26日）在波蘭脫稿指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）不應該繼續掌權。儘管翌日他趕緊出面澄清，聲稱並非要求俄國更替政權，但他這番言論依舊在歐洲引發熱議。此外拜登在國內支持率也降至上任以來新低，多數美國民眾認為拜登正把美國帶入錯誤方向。

周日（27日）在土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）與普丁進行通話後，雙方同意由土國周一（28日）在伊斯坦堡主持俄烏新一輪面對面談判。不過烏國代表帕多亞克（Mykhailo Podolyak）堅持不會對領土完整進行讓步，還暗示不要預期這次談判會有重大進展。

拜登上周六在波蘭首都華沙發表演說時，聲稱「不能讓他（普丁）繼續掌權」。這是拜登自抨擊普丁是屠夫與戰犯後，再一次對他升高言語攻擊。

儘管隔天拜登否認美國無意改變俄國政權，國務卿布林肯（Antony Blinken）也出面滅火，強調俄國領導人選舉權取決於俄國民眾，不過拜登發言已在歐洲引發諸多爭議。

目前還持續與普丁交涉的法國總統馬克宏在接受媒體訪問時，對於拜登措辭不以為然。他說他不會使用這類字眼，因為想要結束戰爭，最不應該的就是讓戰事升溫。部分歐洲外交官員也擔憂，拜登言論恐令西方與莫斯科溝通管道受阻。

分析師也指出拜登言論可能適得其反，反有助強化普丁在國內政權。國際危機集團歐洲與中亞部門方案負責人歐立可（Olga Oliker）提到，推翻俄國政權不是西方目的，他們目標在於要求俄國退出烏克蘭與結束這場戰爭。

另外根據國家廣播公司新聞網(NBC News)27日發布民調顯示，拜登支持率已掉到40％，創下他上任以來新低，高達7成受訪民眾認為美國正邁入錯誤方向。

該調查負責人之一、也是共和黨民調專家邁多夫（Bill Mclnturff）提到，調查結果意味拜登與民主黨在期中選舉恐將面臨災難性後果。