台北工作機會多，吸引年輕人北上打拚，一名網友好奇如果現在北漂工作，要維持基本生活開銷，到底月薪多少才算合理，就有過來人點出底限，月薪至少要有40K，如果只有3萬出頭容易淪為窮忙族，也存不了多少錢。

原PO在Dcard發文請教，自己讀文組商科，大一時聽學長說，台北工作底薪約28K左右，有能力的可領32、33K，能力很強的可以領到40K，現在看人力銀行職缺發現蠻多28K的工作，好奇要在台北生活，薪資多少才算合理的底薪呢？

貼文引起不少討論，有人認為40K是標準線，「除非你是台北人，不然沒40k的話不值得待」、「住外面的話，低於四萬會比較辛苦」、「台北沒6萬，我不會想待...」、「在台北薪水沒有4萬5真的不用來，三萬出頭真的在窮忙一場」、「最低最低也要四萬，才能勉強是個人」。

也有網友點出另一個關鍵，就是台北高房租會吃掉薪資，「有房有地方住沒負擔，基本薪資ok的」、「如果住家裡不用付房租的話，基本薪資就ok了」、「台北沒有房子都是貧窮人口，沒有三萬基本上只能生存不能生活」、「應該是說只要不是住家裡，至少40k比較有一點生活品質」。