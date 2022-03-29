癌細胞愛吃糖？自然療法何時才能獲得重視？基改食物到底有沒有疑慮？疫苗會引發自閉症之類的腦部病症嗎？

我每天至少都會遇到數名接收了錯誤資訊的病人，不論是關於自身或家人，他們所謂「有益健康」的認知根本大錯特錯；抑或是，有人從媒體聽聞消息，或在網路上閱讀某些內容後，便前來詢問，結果我回答之後，他們又大感驚訝，因為答案常與大眾的傳統認知大相逕庭。舉些常見的謬誤例子：我的小孩不吃乳製品後，就不再生病了；我只有接種流感疫苗時，才會得流感；我在報紙上看到，您知道喉糖可以治療咽喉炎嗎？

我在加州大學洛杉磯分校（UCLA）醫學中心擔任外科醫師期間，以及跨足臨床醫學及醫學學術領域二十多年來，每天都得協助病人及病人家屬做出健康相關的決定，而我發現自己經常得努力破除諸多迷思。

我們生活在一個惶惑不安的年代，媒體每天報導大量的醫療保健新聞，這些資訊可能會迅速引發恐懼，或激發我們在一夜之間改變生活習慣。從淡水湖驚見食腦的阿米巴原蟲，到基因改造的麩質、糖，疫苗和食物引發疾病的傳聞，還有自來水可能會致癌等等，新聞報導帶來的衝擊不禁令人難以招架，甚至可能「有害無益」。今天新聞還說喝咖啡有益健康，可預防老年痴呆，明天可能就宣稱咖啡是潛在致癌物。

坊間流傳的傳聞多半誇大不實、刻意誤導、或是基於劣質研究、或全然錯誤。部分說法根本鬼話連篇，意圖誘騙弱勢族群。常見的犯罪手法包括誇大諸多維生素、草本補品、營養補給品、順勢療法、護膚霜、抗老產品、感冒藥和非正統抗癌療法的益處。從山金車（arnica）到鋅，手法高明的騙子深知如何誘導大眾相信毫無關聯的因果關係，大肆炒作各種醫藥衛生事物。

談到健康、福祉、營養或醫療決策時，高教育程度人士的思維有時挺有意思。做決定難免會摻雜人格特質或個人情感的影響，尤其是健康決策關乎自身或配偶、父母或子女時。有時，他們的一些關乎健康的選擇，著實令人費解。

例如，我時常在孩子的學校聽聞其他家長十分在意洗手這件事，甚至執迷到了令人困擾的程度。我別無他意，洗手確實相當重要，但這些家長卻沒讓小孩接種疫苗，也沒參與遊行支持禁用保麗龍或塑膠製品，卻還開著耗油、高汙染的休旅車；還有人擔心食用含人工色素的無機食品，但卻時而邊開車、邊用手機傳訊息，還不繫安全帶。

外科醫師擁有獨特的思維方式，甚至有別於其他專業的醫師。我們的每個決策皆涉及風險與利益，而且時常得在當下立即做出判斷，我們的思考與行為幾近同步。俗話說，好的外科醫師懂得如何動手術，但優秀的外科醫師深知何時不該動手術。每種治療方案都各有利弊，沒有誰比誰更積極或更具侵襲性。我們目睹人體即時運作，親眼見到身體診察、抽血檢查、或甚至連最高階的X光掃描都無法偵測的體內損傷。

外科醫師並非屠夫，我們和其他非外科醫師一樣，熟知人體運作、新陳代謝和消化吸收的方式。我們曉得在肌膚上塗抹乳液，不會直接影響其他器官；我們也清楚飲用市售號稱可增強免疫力的果汁，其實並無效果；此外，我們深知肝臟是有益的排毒中心，腎臟是最佳的身體過濾器，而大腦是人體功能最強大的器官。

外科醫師熱中於人體裡裡外外的每一部分，因此，當特定年齡、體重及病況的病人，在特定期間歷經特定手術，且之後有段時間無法進食或飲水時，我們能精確算出病人的身體需要多少滴水（單位甚至可小至電解質的毫當量）以及幾毫克的蛋白質，並給予病人靜脈注射輸液，使病人體內的液體和電解質持續維持完美平衡。

腹部手術對人體的影響，比跑馬拉松、爬山或整天大汗淋漓做熱瑜伽，都負擔更重；但是只要適度調節人體內的液體和電解質，我們就能「撥亂反正」。

(本文節錄自《誇大不實的醫療迷思》/天下文化)