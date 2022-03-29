台灣兩劑疫苗覆蓋率直逼8成，第3劑打氣卻漸低迷，預計銷毀數十萬劑。反觀以色列、泰國、新加坡、為求對外解封，已紛紛開打第4劑，究竟第4針效益有多大？實證研究數字這樣說。

該打第4劑疫苗嗎？亞洲國家如泰國、新加坡開打第4針，英國也在近期加入行列，國際上的施打效益研究才漸漸出爐。但直到現在，已開打第4劑的國家仍在少數，包括最早開打疫苗之一的美國，還沒正式授權施打第4劑。

3月15日，藥廠輝瑞（Pfizer）與BNT公司向美國食品藥物管理局（FDA）提出申請，授權65歲以上長者施打第4劑BNT疫苗。然而，FDA還在考量追加的必要，《時代雜誌》報導，FDA認為，現有證據不足以替第4劑疫苗背書，而且美國官方也釋出消息說，要幫每個需要的人都購置第4針，預算恐怕不夠了。

台灣尚未批准第4劑，就連第3針施打率都未見起色。指揮中心發言人莊人祥日前表示，疫苗接種速度趨緩，有34萬劑莫德納、7萬劑BNT、31.2萬劑AZ就快到期，預計銷毀超過72萬劑疫苗。關於損失金額，他無法透露。

●第4劑必要性？抗體水平 vs. 免疫記憶

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）早前說，他相信每個人終有一天都會需要接種第4劑，以防止感染新型的新冠病毒。部分公衛專家也呼應，未來幾個月內，必須施打第4劑疫苗。但多國科學家仍在猶疑，主要拉鋸面向有2個。

1.第3劑的效力確實比想像中下滑得更快，免疫力原本就偏低的人一旦感染，重症風險更高。美國疾病管制局（CDC）最新統計發現，無論BNT或莫德納疫苗，即便打到第3劑，2～4個月後，感染和住院保護力普遍都開始下滑。

2.另一方面，《紐約時報》報導，也有專家指出只要3針、甚至2針就足夠，原因是人體本身就有多道免疫防線，除了抗體，還有T細胞、B細胞。貝斯以色列女執事醫療中心病毒研究員布魯克（Dan Barouch）解釋，比起抗體水平，免疫記憶更重要。

布魯克指出，抗體雖在5～6個月後下滑，不足以中和病毒，但感染後4～5天內，身體就能藉由T細胞、記憶B細胞啟動免疫反應。這也解釋了一個現象：許多只打2劑、3劑的人，即便發生突破性感染，卻不會演變成重症，這都要拜人體的免疫記憶所賜。證據顯示，過去針對嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒感染，T細胞記憶能維持長達17年以上。

●以色列實打數據：遏止擴散幫助小，但能減少「有症狀」感染

最新發表在《新英格蘭醫學》期刊的研究顯示，施打第4劑疫苗效益不大。這則研究針對1,050位接種第4劑的年輕醫護（60歲以下），發現追加後（包括BNT和莫德納）雖能提高中和抗體水平，也能對抗Omicron變種病毒，但提高幅度跟第3劑相比不太顯著。《以色列時報》報導，研究結果可能改變各國官方對第4針的態度。

研究主筆、以色列希巴醫療中心（Sheba Medical Center）傳染病部門負責人芮格夫－尤柴（Gili Regev-Yochay）分析，研究證實：第4劑對於遏止傳染效益不大。接種4劑BNT疫苗的人，比接種3劑的人，感染機率低30%；莫德納差距更小，接種第4劑的感染機率只低18%。

不過，針對「有症狀感染」的保護力，第4針效益比較明顯。追加兩劑BNT疫苗能降低43%風險，追加兩劑莫德納則能降低31%風險。這份研究已經過同儕審查，但也有研究限制：只針對年輕人，沒有60歲以上高齡者的數據。話雖如此，卻仍具一定參考價值：受試者都是一線醫護人員，病毒暴露量比一般民眾更高。

●拚旅遊解封 泰國、新加坡、英國開打第4劑

全球第1個開打第4劑的國家是以色列，擴大替60歲以上長者施打第4劑，與第3劑間隔4個月。截至1月中，官方說已有超過50萬人接種第4針。另一個早早開打的國家是智利，BBC報導，智利2月期間優先替免疫力低下的長者施打，是中南美洲率先開打第4劑的國家。

泰國率先打響亞洲第一槍，替超過80萬名醫護人員、重症高風險族群施打第4劑。1月下旬，泰國進一步宣布替觀光熱區民眾接種第4針，包括曼谷、普吉島、甲米等10個行政區。彭博報導，泰國政府說，啟動第4劑施打政策，可以提供當地居民更完整的免疫保護，對重新開放國外觀光有相當的幫助。2月1日起，泰國啟動免隔離措施，估計2個月能帶入35萬觀光人潮。

3月20日，英國隨後跟進。國民保健署（NHS）宣布，75歲以上民眾、免疫力低下族群均可接種第4劑疫苗，估計約有數百萬人符合資格。據官方說明，血癌患者、使用類固醇或化療放療的患者、接受器官移植者、以及經醫師評估後有免疫力低下之虞，都可以施打第4劑。接種間隔是注射第3劑的8週後。

近期，新加坡也加入了追加兩劑的行列。3月24日新加坡宣布，替80歲以上、免疫力低下、或有慢性病的族群施打第4劑（也就是第2劑追加針），同時也預告邊境全開的政策。《海峽時報》報導，衛生部長王乙康表示，國際上愈來愈多資料顯示，疫苗重症保護力隨時間下滑，第2劑的追加實有必要。