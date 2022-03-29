想維持健康平衡、把壞日子過成好日子，話必須得好好說。研究人員發現，當人嚼舌根時，認知功能容易衰退。預防醫學專科洛桑加參醫師在《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》中指出，想要正向管理自己的腦神經元迴路，需先關閉負面連結的渠道，生活中少說廢話、閒話，避開沒有意義又顛倒是非的話。以下是重點書摘：

不經訓練的大腦，一整天所冒出的負面念頭能多達數萬次。當我說「心如工畫師，能畫諸世間」時，就有人舉手，「沒有啊，我想的都沒有實現。」或是，「一切唯心造沒錯啦，不過要想超久才能造出來。」造成願力薄弱的原因之一，就是你確實有想了兩、三遍好事情沒錯，但卻不自覺浪費掉更多、幾萬次的念想，去想一些有的沒的。

好習慣的養成、好事情的促成，不是不會發生，也並非很久才能成功一次。但除非你是高僧活佛轉世，又或是心腦效能天生超乎常人，否則，想要天天都有好事發生，管理、馴化你的念想、說正語，是基礎必修課。

●學著說真實、有能量、良善又中肯的高級語言

正語是什麼呢？就是正派人說的有意義的好話，但不是口蜜腹劍、甜言蜜語那種假惺惺的「好話」喔。正語是正面語、真實語、能帶給人力量與寬慰的話語。還有一種能弭平紛爭、消滅恐懼、化解衝突的正語，這是最高級別的正語。

人的筋骨要是受傷了能做復健，而大腦受傷了同樣也可以再度恢復健康！我這裡說的「傷」是指被負面思惟包圍攻擊、腦神經元連結老愛串連到負面觀感的這種傷。

人若不幸常常接觸衰事、眼見耳聽都是壞消息、得和情緒暴力之人共處，腦裡帶點「傷」，那也很正常。請定期幫自己復健療傷，預防退化現象提早發生。

療傷的方法很多，而其中，說正語就是很有力量的一種。腦神經元連結與肌肉一樣，都是用進廢退的。暗黑系、負面悲觀、低落不滿的迴路，我們儘量不要去使用它、激活它。而富有創造力、幽默風趣、明亮光彩、祥和安定、幸福快樂的這些連結，我們則要經常使用它。說正語，即是在強化這些正向連結。

●口中如含斧，能造物，亦能傷己傷人

長舌毒舌愛抱怨之人，浪費大量念想道人是非、說三姑六婆語，以為這是在和朋友、鄰居交心，是在幫自己紓解壓力，實則恰恰相反。

研究人員發現，當人嚼舌根時，不但不會比較放鬆，反而會刺激壓力荷爾蒙皮質醇分泌。皮質醇太多人就老得快，認知功能也容易衰退。

暗黑語一旦從人口中噴出來，就很容易在腦中留下足跡，講越多次，想越多次，一再強化這些負面連結，便逐步將自己形塑為受害者。人一旦以受害者自居，相當於是在跟各種退化性疾病結緣。

想維持健康平衡、想把壞日子過成好日子，話必須得好好說。管理念想、管理腦神經元迴路、管理自己想要的人生走向，少說廢話、閒話、沒有意義又顛倒是非的話。改說誠實語、正直語、智慧語，予人安慰、消弭紛爭、令人愉快、莞爾一笑……這些自他兩利的正語都是很好的。

●珍惜生而為人 好好說話好好使用語言

跟微生物、昆蟲、魚類和動植物相比，人擁有相當進步的語言表達系統。有名字可以互相識別、能說能寫能代代相傳，能講歷史故事、能描述現在、能述說將來，雞大媽和豬小弟完全沒有這種能耐耶。是說人類擁有寶貴的說話能力，這能力若用來使人傷心、互相攻訐、挑撥離間，或用在一些沒意義的無聊廢話上，豈不是很可惜？狗罵狗，頂多汪汪兩聲，造不了多少惡業，但人的語言表達如此豐富，萬一講話亂亂講，造成了不可挽回的後果，那真的是很糟糕。

口出惡言辱罵人，人笨才會以為自己真占了上風，殊不知，謠言、衝突，皆止於智者。安忍的智者，才是真正贏家，和受人敬愛的人。把語言當良藥，莫當武器。永遠都要這樣提醒自己。

洛桑加參醫師。(圖/時報出版提供)

●快樂任務：細心求證 終止一個謠言

這回任務有危險性但沒有時間限制。不用刻意去找謠言來終止，而是某天當你聽到某些話好像哪裡怪怪的時候，小心求證，確定是謠言之後，終止它、切斷傳播鏈，避免它繼續散布出去。當你知道你這樣做可能幫了一個店家、一個人，或一個團體時，心中所升起的快樂，是很高品質的快樂。撥亂反正難度不小，但收穫也很大！

※本文節錄自《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》/時報出版