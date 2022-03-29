國人脊椎疾病以退化性病變為主，常見有椎間盤突出、骨刺增生、椎管狹窄等。大多數患者在使用止痛藥物、肌肉鬆弛劑，以及熱敷、電療、牽引等復健治療後，肩頸疼痛、下背痛、肢體麻痛乏力等問題可以獲得良好控制。若是症狀持續，在神經功能評估與影像檢查後，診斷為椎間盤突出等脊椎疾病所造成的神經壓迫，可能須進一步採取手術治療。

●脊椎手術治療 術中應留意出血、感染與沾黏

台大醫院神經外科楊士弘醫師指出，「如果必須接受脊椎手術，避免神經損傷最為重要。」以椎間盤突出為例，手術過程中，在切除突出椎間盤的同時，必須避免神經受損，並且確實止血與預防傷口感染；而手術後則要留意神經沾黏的問題。

楊醫師分享了一位中年男性的臨床個案，因為工作性質需要長期搬運重物，結果腰部椎間盤突出造成神經壓迫，引起左側坐骨神經痛與小腿萎縮，經過長時間的藥物與復健治療效果不佳，故接受微創手術切除突出的椎間盤，症狀明顯改善。

不過患者因為復原後回到工作崗位，仍須負重，數年後同一位置的椎間盤再次突出導致坐骨神經痛復發，藥物復健治療後狀況未見改善，只好再次接受手術。但因為第一次手術後造成的神經沾黏，增加了第二次手術的困難度。手術最後仍依計畫順利完成，但患者出院後休養復原時間較長，才能重回職場繼續工作。

●神經沾黏難避免 脊椎手術後需留意

楊士弘醫師說明，脊椎手術為複雜的侵入性手術，必須由淺至深，將表皮、皮下組織、肌肉、脊椎骨、韌帶等組織切開剝離，以抵達深部的神經與椎間盤軟骨等構造，來進行手術。開刀後在傷口癒合過程中，會逐漸產生疤痕組織沾黏神經脊膜，此現象係屬正常的生理反應。

「脊椎手術後，每個病患都會發生神經沾黏，但輕重程度不一。」楊醫師指出，如果患者術後嚴重神經沾黏，恐會牽扯與壓迫神經，再度引起肩頸疼痛、下背痛，甚至肢體麻痛不適。根據臨床觀察發現，患者神經壓迫症狀較久、術中出血較多、或手術剝離範圍大者，在手術後發生顯著神經沾黏的機率較高。

●術後症狀反覆出現？恐是神經沾黏引起

楊士弘醫師表示，嚴重的神經沾黏是脊椎手術後很棘手的問題。一旦患者術後症狀復發，必須仔細區分是疾病局部再發、鄰近脊椎退化、或嚴重神經沾黏所引起。若是後者，則再次手術雖可使症狀緩解，但術後仍可能再度發生神經沾黏問題。

近年來由生醫產業研發的防沾黏凝膠，經臨床研究結果顯示，於脊椎手術後塗抹於神經脊膜表面，可形成一道屏障，來避免術後增生的疤痕組織與神經表面產生沾黏，降低術後肩頸背痛、肢體麻痛及無力發生的機率，避免因神經沾黏而須再次手術。

另一方面，若曾接受過脊椎手術並於開刀時使用防沾黏凝膠，當疾病復發或鄰近脊椎發生問題而需要再次手術時，由於前次手術置放的凝膠減少了神經沾黏，使得同範圍的二次脊椎手術的難度與神經損傷風險下降，提升手術安全性。特定族群（譬如：疾病較嚴重、發病時間較久、手術範圍較大、蟹足腫體質、勞力工作者、或曾有神經沾黏者）若需要接受脊椎手術治療，可優先考慮使用防沾黏凝膠。

●預防椎間盤突出 勤練核心肌群

楊士弘醫師提醒，預防椎間盤突出等脊椎疾病，宜避免下述情況造成脊椎負荷過大，包括：姿勢不良、過度曲頸或彎腰、負重等等。而維持適當體重，規律運動訓練頸肌、腹肌、背肌等核心肌群，都有助於減少脊椎的負荷，讓你我遠離病痛、快意人生。