時序進入3月大地回春，卻是鼻過敏患者惡夢的開始！由於春季早晚氣溫變化大，鼻黏膜受到溫差影響而腫大，於是開始出現流鼻水、打噴嚏、鼻塞，甚至鼻涕倒流、喉嚨乾癢等症狀，形成每次換季必過敏的現象，讓鼻過敏患者苦不堪言。

●造成鼻過敏主因 可以分為2大類

耳鼻喉科權威醫師李宏信指出，造成鼻子過敏的主要原因有2種，除了對外界物質過敏，像是灰塵、花粉、塵蟎等之外；另外就是對空氣的溫度變化過於敏感，通常是好發於春夏交界和秋冬交界時。

鼻腔內的鼻黏膜，是做為調節外界空氣經內鼻腔進入咽喉，到肺部空氣之溫度及溼度。太冷則黏膜內之神經刺激而指揮黏膜腫大而加溫，當外界天氣變熱或運動，身體就會發熱，則黏膜就消腫；當鼻內黏膜神經過度發達，則氣溫略有變化，便會迅速反應而腫大。

嚴重者過敏症狀及反應特別強，因此鼻塞、打噴嚏、流鼻水、頭脹痛的作用，非常強烈，這就是所謂的鼻過敏症狀，皆是鼻過敏神經過度發達所致。因此醫界採取鼻過敏翼管神經截除術來解決鼻過敏症，其效果很好，可說是一種新思維的治療模式。

李宏信醫師進一步說明，一旦過於發達的翼管神經感受到氣溫明顯變化，調節溫度與溼度的下鼻甲黏膜便逐漸腫脹、分泌鼻涕。更嚴重的話，若腫脹至發炎會造成鼻水濃稠，鼻涕太多還會倒流到喉嚨，引起慢性咽喉氣管炎、胸悶不適、氣喘等併發症。

●想根治鼻過敏 過度發達的鼻神經須截除

該如何永久的擺脫鼻過敏的困擾呢？「鼻過敏患者的症狀通常難以根治」，李宏信醫師表示，最常見的藥物治療或採鼻噴劑抑制過敏的方式，雖然短期之內能見效，但只要停藥不久就會再度復發。其他像是電燒、雷射、無線射頻、下鼻甲成形術或傳統下鼻甲骨及黏膜切除術等，對於一般腫大的鼻黏膜治療有效，但是嚴重鼻過敏患者在術後1、2年仍會復發。

李宏信醫師指出，真正根治方式還是應阻斷過於發達的翼管神經，也就是翼管神經截除術，又稱「鼻過敏神經截除術」。神經截除後，針對鼻過敏的反應而言，幾乎可以說是達到根本治療且不易復發的目的。

李宏信醫師坦言，傳統鼻過敏神經截除術需經全身麻醉，從口腔黏膜鑿開鼻竇腔的骨頭進入鼻竇腔，才能進行神經截除，不僅手術難度高、傷口大、出血量多，術後會引起喉嚨乾燥和乾眼症等副作用，使得醫師普遍不願意冒險進行手術。

●接受鼻過敏神經截除術 仍應注意天氣變化、少接觸過敏原

所幸，目前新式的鼻過敏神經截除術改良了上述缺點，只需要用棉花沾取麻醉藥物放入鼻腔約15至20分鐘，再以特製探頭深入鼻腔內後側上方截除部分神經，出血量少、傷口小，術後仍可照常生活，只要每周回診清理結痂，1個月內即可復原，並改善約80%至90%的過敏症狀，即治療前每天打10次噴嚏，治療後每天只剩1、2個噴嚏，大幅改善患者的生活品質。

術後平日該如何保養呢？李宏信提醒，換季期間天氣多變化，應隨身帶件薄外套避免身體感受溫差過大，此外，飲食方面寒涼食物如：竹筍、白菜、芒果等，切忌攝取過多，因這些食物含有組織胺，容易誘發鼻過敏症狀，只要術後保養得宜，就不再需要忍受鼻過敏之苦。