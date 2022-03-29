重訓風氣漸盛，但是挑錯鞋子可能會增加運動傷害風險？光田綜合醫院骨科部洪煒竣醫師指出，在練習靜態的力量訓練動作時，足底肌肉必須有適當的抓地力，或盡量增加腳板與地面的接觸面積，可強化反饋力量並增加軀幹穩定性，因此，較不建議穿著有氣墊的慢跑鞋、籃球鞋等。

●練重訓該穿哪種鞋？ 抓地力穩定性為優先

洪煒竣醫師解釋，穿著慢跑鞋、籃球鞋等鞋款，足底的不穩定性比較不足，在練習深蹲、硬舉這類動作時，力量無法回饋到身上，腳部還需要分出力量來穩定踝關節，而足底的不穩定延伸到膝蓋時也會造成不舒服。因此建議重訓時，選擇硬底、鞋面較平坦且具有支撐性的鞋子，也要避免穿著太軟的跑步鞋等。

(圖/潮健康提供)

●鞋底愈厚膝蓋負擔大？ 赤腳重訓最穩定？

訓練時穿的鞋子「中底」愈厚，對膝蓋的負擔愈大？洪煒竣醫師表示，每個人的腳型不同，有些人屬於先天扁平足或者後天足弓塌陷，如果穿著高中底的鞋子會減少足板接觸地面的面積，身體反而需要增加額外力量以維持穩定，對膝蓋的負擔變大。

洪煒竣醫師提醒，練重訓時也未必需要特別墊鞋墊，足弓正常的一般人，甚至可以赤腳進行深蹲、硬舉，會有更好的抓地力與穩定性。不過，如果健身場地有安全考量等限制，可以選擇平底、硬底的鞋款為主。

(圖/潮健康提供)

●如何選鞋減少膝蓋負擔？ 醫師提醒3重點

要如何選擇平日的訓練鞋，可適度減少膝蓋負擔？洪煒竣醫師指出，最先要考量的是減少「腳踝」負擔，當腳踝不穩定時，下肢的力線不正確會牽連到膝蓋，所以選擇鞋子要依每個人腳型為主。

例如足弓較低的人，較適合穿著內側足弓墊高的鞋子，或是後跟處有碳纖維片T型包覆的款式，可幫助穩定後跟。另外，有前足變型問題如姆指外翻的人，要注意前足的鞋深，盡量不要選擇鞋頭太窄的鞋子，避免增加磨擦，造成運動時不適。

洪煒竣醫師提醒，並不是鞋墊墊愈高，就可以減少運動時受傷的機率。仍應視足型調整，盡量減少踝關節的外翻或內旋，當踝關節平行於地面，膝關節自然可以平行於踝關節，幫助力線傳導更佳，也能減少關節磨損與負擔。