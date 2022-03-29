萬物皆漲只有薪水不漲，有些人選擇靠投資理財或操作股票為自己累積財富，有網友在PTT發文感嘆「現在環境這麼惡劣，什麼都漲就薪水不漲，感覺會惡性循環，小弟我已經躺平，不知道現在8年級生躺平的多不多？」此則貼文釣出網友回應，薪水漲幅快跟不上物價通膨，倒不如學習在股市投資，並曬出近年的驚人績效，尤其去年大賺了235萬元。

該名網友指出，外面職場環境越來越糟糕，薪水漲幅快跟不上物價通膨，他認為與其那樣何必那麼辛苦工作，倒不如在家裡好好學股票投資就好，因此他很早就躺平了，每天好好學習在股市投資，並說自己平均下來每個月最差也有賺10萬元左右。

他更進一步貼出對帳單，分享自己3年來在股市操作的戰績，2019年賺了約190萬元，2020年賺了約130萬元，2021年大賺約235萬元。

引發不少網友羨慕紛紛表示「可以收我當徒弟嗎？ 」、「好奇本金有多少」，但也有人發現最關鍵的報酬率是2.5%，認為原PO只是本金很夠，「真慘的報酬率」、「這個趴數在統計上沒什麼顯著差異，相當於40萬元操作，9個月變41萬元，這個獲利率是全職在做的話，讓人很抖」、「這投報率是不是去買儲蓄險會比較穩？」、「無腦存0050的投報率都比你好」、「 那些錢我放金融股都比你多」、「你不玩股票也可以過得很爽吧」。