陳姓女子前年將賓士停放在台北市士林區一處路邊停車格，取車時發現車身有刮痕，警方追查出刮車的羅男，檢方依違反毀損罪起訴，士林地院一審認定，監視器畫面未拍到羅男手上持有物品，判無罪。可上訴。

檢警調查，羅男2020年10月21日凌晨0時許行經社子、士林區環河南路三段，手持不明物體刮傷陳姓女子所屬的賓士車左側車體，行為已構成毀損罪。

羅男在審理時辯稱，他並未拿東西刮傷賓士車，一度認罪是因為當時身心狀況不佳，不想煩惱，湊巧事發當晚喝醉，他誤以為自己喝酒誤事，才打算花小錢賠償了事，結果事後查看監視器影像，才發現自己手上沒拿任何東西，實在不可能刮傷車。

陳女則表示，監視器畫面中明顯拍攝到羅男經過車旁時，手部有向前方揮動，不同於常人行走姿勢，才懷疑羅男是刮車凶手。

士林地院法官勘驗證據，認定監視器只拍攝到羅男行經遭刮的車輛，並沒確切拍攝到羅男手上持有物品，故難認定羅男涉犯毀損罪，且羅男起初願意和解僅是想息事寧人，亦無法成為定罪依據，判無罪。可上訴。