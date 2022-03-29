俄羅斯入侵烏克蘭引發嚴重軍事衝突，戰爭帶來的經濟影響也擴及全球產業，其中晶片業擔心俄烏戰事將影響晶圓製造所需要的氖氣供應，儘管包含台積電、三星及英特爾在內的大廠都強調已分散供應來源且儲備量夠，但專家還是警告，若烏克蘭的產量無法恢復，未來全球氖氣產量將縮減一半以上，依然是半導體產業發展的重大隱憂。

CNBC報導，諮詢機構Techcet數據顯示，去年全球半導體的氖氣消耗量達540公噸，其中烏克蘭生產一半以上的氖氣，若烏克蘭工廠持續關閉，今年此數字將會衰退到270公噸以下。

報導指出，市調機構Bain半導體分析師Peter Hanbury表示，全球有一半的以上的氖氣都是由烏克蘭的少數幾間公司生產，但最近幾周，因為俄軍的攻擊，兩大主要廠商Ingas和Cryoin都停止營運。

Peter Hanbury補充說道，「俄羅斯與烏克蘭的衝突對半導體關鍵材料帶來的影響，以氖氣的供應量最令人擔心，潛在的短缺將是全球半導體產業發展的隱憂。」

Gartner機構分析師Alan Priestley說：「大多數的主要晶片廠都有幾個月的氖氣存量，對他們而言並不是當前最主要的問題，反觀一些供應量有限的小型晶圓廠可能會更早受到影響，很多廠商都正在與供應鏈加強合作，盡量減少影響。」